Antonio Arroyo, nuevo presidente de Confederación de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación y Droguería (Feicase)

La XLVIII Asamblea General de la Confederación de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación, Droguería, Perfumería y Afines de Sevilla (Feicase) se celebró ayer, 14 de octubre, ante más de 130 empresas asociadas y numerosos representantes de la vida política e institucional de Andalucía. La cita pasará a la historia no solo por el relevo en la presidencia tras 35 años, que ha asumido Antonio Arroyo Pérez, sino también por la relevancia de las ponencias y por el reconocimiento a quienes han impulsado el sector.

La asamblea sirvió de despedida para Manuel Barea Velasco, quien ha presidido Feicase durante tres décadas y media. Barea entró en el negocio familiar de distribución de alimentos con 16 años y, en 1972, asumió las riendas del grupo. Bajo su liderazgo, el Grupo Barea –integrado por las empresas Manuel Barea, S.A., Cash Barea, Cash Colombino y Cash Extremeño– se consolidó como uno de los mayores grupos de distribución de Andalucía, generando más de 230 empleos directos. En 2013 recibió la Medalla de Andalucía por su trayectoria empresarial y ostenta además la Medalla de Oro de la provincia y de la ciudad de Sevilla.

En su intervención, Manuel Barea agradeció el apoyo de las empresas asociadas y de las instituciones, repasó los hitos de Feicase desde su fundación en 1977 y animó a “seguir defendiendo los intereses de nuestros comerciantes con unidad y visión de futuro”. Acto seguido, la Asamblea aprobó por unanimidad concederle el título de Presidente de Honor en reconocimiento a sus 35 años de servicio.

Antonio Arroyo, nuevo presidente

La Asamblea eligió por mayoría a Antonio Arroyo Pérez como nuevo presidente de Feicase. Hasta ahora ocupaba la vicepresidencia primera y es consejero delegado del Grupo Confisur, empresa familiar fundada en 1991 dedicada a la venta de alimentación y droguería a través de establecimientos cash & carry en Sevilla, Málaga, Cádiz, Huelva, Jaén y Córdoba. Confisur –cuyos orígenes se remontan a una pequeña confitería creada en Puente Genil y Écija en los años cincuenta (San Martín de Porres)– cuenta hoy con once puntos de venta y más de 140 trabajadores.

Arroyo agradeció la confianza depositada y subrayó que su gestión se centrará en “modernizar la confederación, impulsar la transformación digital y fortalecer la interlocución con las administraciones para proteger al comercio de proximidad”. Recordó que Feicase seguirá abanderando el asociacionismo como herramienta de competitividad y apoyo mutuo.

Ponencia sobre compliance de Claver & Egler

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue la conferencia impartida por Claver & Egler Abogados y Mediadores, a cargo de sus socios Susana Pedrero Lagares y Gonzalo Juan Fernández Sambruno. El despacho sevillano, único en España en contar con las certificaciones de compliance de la World Compliance Association y del Instituto de Oficiales de Cumplimiento, expuso cómo la implantación de programas de cumplimiento normativo puede evitar la responsabilidad penal de las empresas y de sus órganos de administración.

Un momento de la ponencia de Susana Pedrero y Gonzalo Juan Fernández-Sambruno de Claver & Egler. / M. G.

Los ponentes explicaron, con datos y casos reales, que el compliance no es solo un requisito legal sino una inversión en reputación y seguridad jurídica. Recordaron que tras la reforma del artículo 31 bis del Código Penal, la empresa puede quedar exenta o ver reducida su responsabilidad si acredita haber implantado un modelo de prevención eficaz. La intervención generó gran interés entre los asistentes, quienes conocieron de primera mano los riesgos penales más frecuentes en el sector y las ventajas de contar con profesionales cualificados para diseñar y aplicar estas políticas.

La ponencia de Claver & Egler se enmarca en el acuerdo de colaboración que Feicase mantiene con el despacho para ofrecer a sus asociados asesoramiento jurídico, laboral, fiscal y contable en condiciones preferentes. El convenio convierte a Claver & Egler en proveedor exclusivo de servicios jurídicos para las empresas de Feicase, con especial atención al cumplimiento normativo penal, fusiones y adquisiciones, LegalTech, ciberseguridad y blockchain.

La XLVIII Asamblea concluyó con un reconocimiento a todas las empresas asociadas que han respaldado la labor de Feicase en estos años. Manuel Barea expresó su confianza en el nuevo equipo directivo y anunció que, como presidente de honor, seguirá vinculado a la confederación. Antonio Arroyo, por su parte, anunció la próxima elaboración de un plan estratégico que incluirá medidas de digitalización, impulso de la formación y búsqueda de nuevas sinergias con otras organizaciones empresariales. Con esta renovación, Feicase inicia una nueva etapa sin renunciar a su misión: ser la voz del comercio de alimentación y perfumería de Sevilla, defender los intereses del sector y promover su crecimiento económico.