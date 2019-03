Una apuesta por la Sevilla del futuro, por la Sevilla con futuro

Como técnico independiente invitado a formar parte del Consejo de Sevilla del candidato a la Alcaldía del PP, Beltrán Pérez, tengo que decir que ha sido muy fácil colaborar con el equipo municipal del PP de Sevilla. Nadie ha mirado tendencias ideológicas, hemos trabajado juntos y seguimos trabajando juntos con el fin de transformar Sevilla y prepararla para los cambios que se prevén este siglo, de mejorar su resistencia a los peores escenarios que puedan presentarse y que lidere el cambio de piel que las ciudades necesitan para mejorar la calidad de vida de nuestra gente.

Los proyectos a largo plazo desaparecieron desgraciadamente con la democracia, las grandes obras, sólo ven la luz en nuestro país si pueden ejecutarse dentro de una legislatura. Vivimos parcheando hace años, solo las entidades estatales, como ADIF, Costas… siguen con planificación de proyectos plurianuales, pero siempre con la espada de Damocles encima, confiando en que un cambio de gobierno no deje las obras a medias. Así tenemos el AVE a Antequera parado, las mejoras de las redes estatales en pausa, las autopistas autonómicas reasfaltadas unos meses antes de las elecciones o nuestra calles sólo son reparadas el año de las citas electorales como comprobamos en Sevilla estos días.

El medio ambiente no debe tener ideología. Es una cuestión de supervivencia global

En los ayuntamientos, también son las empresas públicas como Emasesa o Lipasam, las que planifican a largo plazo sin que "casi" nadie las pare, pero salvando esta "rara avis", los grandes planes que necesitan varios lustros para poder desarrollarse, desaparecieron hace años.

En este contexto, el candidato a la Alcaldía por el PP, Beltrán Pérez, promueve la creación de un consejo de ciudad, de profesionales independientes, pidiéndonos preparar un programa para transformar nuestra ciudad; este candidato nos plantea en la primera reunión que no pensemos en una legislatura, porque no habría fondos suficientes, sino en un plazo de 15 años. Que nos preocupáramos sólo de proponer aquellas acciones que realmente consideráramos que mejorarían la ciudad para el futuro, sin pensar en quien iba a ejecutarlas, que por supuesto esperaba que fuera su partido quien las liderara, pero nos anima a pensar en lo que consideramos realmente importante y necesario para Sevilla, tan necesario e importante para que, si su partido no gozaba de la confianza de los ciudadanos, los que la obtuvieran quisieran hacer las propuestas suyas, que además proponga como coordinadores de cada equipo a personas con las que en principio no tiene relación orgánica o ideológica; repito, en el contexto político que vivimos, si eres un técnico y te encuentras un político atípico como Beltrán, que se implica personalmente, que no pone mas limitación a las propuestas que su viabilidad presupuestaria, que generen empleo y tejido productivo en la ciudad y que económicamente estén estudiadas, pero te da un margen de varias legislaturas para planificarlas, que te ofrece elegir tus propios colaboradores, pero ves que no es necesario con un equipo municipal y de voluntarios entusiasmado, que cada propuesta novedosa que surge del equipo, la estudia, la aquilata y la asume como propia, mientras en paralelo se hacen números desde el grupo político del PP y se cuadran con las estimaciones de ingresos y ves como se aprueban y aparecen como propuestas en firme... sólo puedes pensar que es posible otra Sevilla y que quizás has tenido la oportunidad de formar parte de ese cambio.

Desde la publicación del programa Sevilla Capital Verde, muchos me preguntan si confío en que el PP lo ponga en marcha y siempre respondo que el medio ambiente ni tiene, ni debe tener ideología es una cuestión de supervivencia global, pero lo importante es que Beltrán y su equipo así lo entienden y ven una oportunidad tanto de empleo como de posicionar a Sevilla como modelo ante el Futuro. Sé que es rompedor, pero Vitoria lo consiguió con un alcalde del PNV al que le siguió uno del PP y ya nadie se plantea ir para atrás. Sevilla merece más y tiene la oportunidad de conseguirlo.