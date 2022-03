Una aseguradora tendrá que pagar 4.300 euros a un conductor al que se negó a indemnizar

La Audiencia de Sevilla ha condenado a una compañía aseguradora a pagar 4.365,66 euros a un conductor al que en un principio se negó a indemnizar. La entidad alegaba que no había nexo causal entre el accidente, un alcance trasero, y las lesiones sufridas por el conductor, pues los daños en los dos vehículo eran de carácter leve. Aunque la aseguradora ganó en primera instancia, la Sección Sexta de la Audiencia de Sevilla da la razón ahora al demandante, que ha estado representado jurídicamente por el abogado Francisco Javier González-Serna Pérez.

El accidente se produjo el 20 de octubre de 2017 en Sevilla, cuando el conductor estaba detenido en un semáforo en rojo y fue alcanzado por detrás por otro coche. El afectado reclamó una indemnización por las lesiones sufridas, a lo que los demandados se opusieron "negando la existencia de nexo causal porque la colisión fue muy leve sin que resultaran siquiera daños de importancia en los vehículos", según consta en la sentencia.

El juzgado de Primera Instancia número 24 de Sevilla dio la razón a la compañía y denegó la indemnización al conductor afectado. Éste presentó un recurso ante la Audiencia de Sevilla, solicitando que se estimara su reclamación al entender que existía un error en la valoración de la prueba que consideraba que no había nexo causal entre el siniestro y las lesiones.

"Es un hecho admitido que la colisión por alcance trasero se produjo efectivamente porque el conductor demandado no guardó la distancia de seguridad respecto del vehículo que le precedía", expone la magistrada en su resolución. "El demandante acudió a un servicio de atención médica de urgencias del SAS el mismo día en el que ocurrieron los hechos y el diagnóstico fue de esguince cervical", añade el texto, que indica que el coche sufrió daños cuya reparación ascendía a 120,74 euros.

"Pese a la levedad de los daños materiales, y aún siendo cierto que los vehículos no circulaban a gran velocidad, no se comparten las conclusiones de la prueba pericial biomecánica porque no se tienen en cuenta en dicho informe las características físicas de los lesionados, su posición dentro del vehículo o la situación de alerta o no previa al impacto", explica la juez.

La sentencia considera que "concurre tanto el criterio de intensidad como el cronológico" porque los síntomas se dan dentro de las 72 horas después del accidente y la asistencia médica se produjo el mismo día. Por lo tanto, la Audiencia declara responsable de esas lesiones al conductor demandado.

El afectado sufrió lesiones que tardó en curar 55 días, así como un punto de secuela por algia postraumática y síndrome cervical asociado. Asimismo, acreditó gastos médicos por importe de 852 euros, por lo que la indemnización asciende a 4.365,66 euros, más las costas de la primera instancia y los intereses legales correspondientes.

El abogado Francisco Javier González-Serna Pérez, que ha ganado este pleito, explicó a este periódico que, cuando hay daños materiales de escasa cuantía, muchos clientes prefieren no continuar adelante en sus litigios, una vez que la compañía contraria se opone a sus reclamaciones por falta de nexo causal o por el criterio de intensidad. En este caso, el conductor quiso seguir con sus recursos y ha obtenido la indemnización solicitada.