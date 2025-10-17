Los aspirantes a Rector de la Universidad de Sevilla como profesores de Harry Potter: "Quiero que lo vivamos como si fuera el Benidorm Fest"

La Universidad de Sevilla se prepara para sus primeras elecciones al Rectorado con sufragio universal en más de veinte años. Los siete aspirantes han iniciado ya su campaña electoral para convencer a los más de 57.000 estudiantes con derecho a voto en la primera vuelta el próximo 30 de octubre. Las elecciones han trascendido los límites de la institución para convertirse en carne de contenido para los creadores locales.

En concreto, el actor e influencer Adrián Pino —con 70.000 seguidores en Instagram— ha tirado de imaginación en uno de sus últimos vídeos para explicar quién es quién en la carrera al Rectorado en términos millennial. Para ello, en un hilarante ejercicio de imaginación, este creador compara a cada uno de los aspirantes con personajes de la saga de Harry Potter. El objetivo no es otro que fomentar la conversación sobre estas elecciones con consecuencias indirectas sobre la capital hispalense: "Quiero que lo vivamos como si fuera el Benidorm Fest".

De candidaturas que "huelen a incienso" a los aspirantes más populares

Carmen Vargas y Dolores Umbridge. / Juan Carlos Muñoz

Para Pino, Carmen Vargas sería el equivalente a Dolores Umbridge. La que ha sido vicerrectora de Proyección Institucional e Internacionalización encabeza una de las candidaturas más continuistas, de ahí que el actor bromee con que "es como si el anterior Rector se toma una poción multijugos y se deja el pelo rubio".

Ana López y Cho Chang.

Del equipo de Miguel Ángel Castro procede asimismo Ana López, vicerrectora de Servicios Sociales. En este caso, Pino la compra con la alumna de Hogwarts "Cho Chang, que ha crecido y se ha hecho maestra feminista, inteligente y metódica". El influencer tampoco pasa por alto de que se trata de una de las impulsoras de los polémicos cursos de igualdad, con una programación basada en enseñar a los hombres a planchar o cocinar.

Felipe Rosa y Quirinus Quirell.

Felipe Rosa, otro de los candidatos de la línea continuista, sería el profesor Quirinus Quirell. "Apenas tengo información, es muy misterioso, no se sabe de qué pie cojea. Pero, cuidado, que si se quita el turbante, ¡puede tener en su nunca al Rector anterior!", bromea Pino.

Ángeles Gallego y Luna Lovegood.

Ángeles Gallego también formo parte del equipo de Miguel Ángel Castro como responsable hasta hace unas semanas del Centro de Formación Permanente de la US. El creador la compara con la alumna Luna Lovegood: "me da vibras de profesora de herbología con incienso puesto".

José Luis Gutiérrez y Gilderoy Lockhart.

La primera de las candidaturas rupturistas es la de José Luis Gutiérrez, decano de la Facultad de Odontología, de quien Pino destaca su popularidad: "Da buenas vibras, llena los encuentros con alumnos y tiene un flequillo que podría ser Gilderoy Lockhart".

Pastora Moreno y la profesora Telawney.

En Pastora Moreno, primera catedrática de Periodismo en la historia de la US, cuenta entre otros con el apoyo del catedrático de Geografía, Manolo Marchena. Adrián Pino ve en ella un parecido a la profesora Trelawney: "Habla con un tono místico, como hablando de profecías, y su candidatura huele a incienso".

Alfonso Castro y Horace Slughorn.

Finalmente, Alfonso Castro, exdecano de Derecho, sería el equivalente a Horace Slughorn: "Jurista, elegante, con muchos contactos... Lleva años soñando con ser Rector y tiene un pelazo", concluye Pino.