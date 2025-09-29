Atascos en la A-4 a la altura de Bellavista tras el vuelco de una furgoneta

El vuelco de una furgoneta ocurrido este lunes en la autopista A-4, a la altura de Bellavista (Sevilla) y en dirección Cádiz, ha originado atascos de hasta tres kilómetros desde primeras horas de la mañana. A pesar del incidente, no se han registrado heridos.

La Dirección General de Tráfico (DGT) informó a través de su cuenta oficial en ‘X’ que el siniestro ha complicado la salida desde Sevilla hacia la provincia gaditana.

De acuerdo con los Servicios de Emergencias 112, el accidente tuvo lugar en el kilómetro 549 de la vía.

Hasta el punto del suceso se desplazaron equipos sanitarios y agentes de la Guardia Civil, quienes atendieron la situación y trabajan para normalizar el tráfico en la zona.