“La autoayuda es tiranía y esclavitud”

Es puro realismo mágico. Richard Villalón (Arequipa, Perú, 1958) nació en la misma ciudad que Mario Vargas Llosa y en México, que fue uno de sus destinos de tránsito, Gabriel García Márquez le presentó a su pareja, José María, un cuentacuentos sevillano. Nació en la tierra de los incas, pasó por el territorio de los aztecas y en 1994 rebobinó el camino de Colón para afincarse en España, en Sevilla, su madrastra patria.

Comparte apellido con aquel poeta y ganadero de la generación del 27, Fernando Villalón, que soñaba con criar toros con los ojos verdes, como los de la canción. Este Villalón peruano no tiene ancestros de Morón de la Frontera ni sus antepasados trataron con el Pernales. “Mi padre es hijo de judío y negra, mi madre de cuzqueño e inglesa”. Los padres de Richard Villalón se conocieron en un colegio de monjas de su Perú natal.

Acaba de sacar Brutos Secos, su quinto libro, medio centenar de relatos con un estilo muy personal. Como el de sus canciones, destiladas en una trayectoria intraoceánica de 36 discos, formado con el magisterio de Andrés Soto, Antonio Cisneros o Chabuca Granda. “Todo lo real puede ser mágico”. Es el axioma fundamental de su obra y de su vida. Algo más que una etiqueta estética. “La magia sirve para escapar de la realidad. Hay dos vías de escape: lo fantástico y lo religioso. Siempre opté por la primera”.

El cronista lo vio por primera vez hace casi tres décadas cantando en un local que abrió poco después de la Expo junto a la Barqueta. En Sevilla cada vez ha encontrado más dificultades para cantar, para expresar sus emociones. Ha filtrado muchos géneros y estilos, también los autóctonos. “He sido maestro de flamenco, pero el flamenco también es otro círculo muy pernicioso. Sevilla es una ciudad bastante circular”. Un círculo vicioso.

Llegó del Perú, como Pablo de Olavide, pero todavía sigue buscando su plano personal. Las pistas de esa topografía están en los cuentos y relatos de su último libro, del que firmó una treintena de ejemplares en La Casa del Libro. “Lo bello siempre está ahí para cambiar, para transformar”. Escribe cuentos como una terapia “que te puede salvar porque la realidad es una hija de su madre”. Huye como de la peste de la palabra autoayuda. “No es un libro de autoayuda, ese género es una tiranía que termina por esclavizarte”. “Son historias que hablan de sexo, de ir a la contra, de no ajustarte a las convenciones”.

El cantante tiene sus referentes, el escritor también. Recorre América con sus preferencias: los cubanos Alejo Carpentier y Lezama Lima, el colombiano García Márquez, el argentino Julio Cortázar, que cumplía años el mismo día que Richard Villalón. De Perú viajó a México igual que Roberto Bolaño llegó a dicho país desde Chile para escribir maravillas como Los detectives salvajes. En México cambió su vida, le llegó el pasaporte del amor. “José María, mi marido, trabajaba en la compañía de Salvador Távora. Nos presentó Gabriel García Márquez en el estreno de la versión teatral de Crónica de una muerte anunciada”.

Ha seguido la tramoya amorosa de su compatriota Mario Vargas Llosa. “Como dicen Ana Belén y Víctor Manuel, para que un amor dure tiene que ser siempre eventual”. Ha cantado en media Europa: Francia, Italia, Suiza. “Tenía todo preparado para irme a vivir a Locarno, pero llegó la pandemia. Sevilla es muy ladina, está llena de tiburones. A todas las instituciones políticas les he tenido que decir que no. No era serio ni los presupuestos ni la forma de pago o los músicos, mercenarios más que músicos”.

Brutos Secos. “Te asomas a los telediarios y tienes una guerra en Ucrania, la inflación espantosa y los políticos permanentemente en campaña, como si viviéramos en unas elecciones continuas”. Su primer libro lo publicó con 19 años, el segundo con 23. Ahora ha terminado de leer La ciudad bajo la luna, de Nerea Riesco. “Hay libros para aprender, libros para sentir. En mi último libro trabajo con la verdad, pero sin que te corte con su filo. Estamos rodeados de algoritmos. Internet es una nueva hoguera, un inquisidor tremendo”.

El cantante escribe para fuera; el escritor canta para dentro. Dos expresiones que se complementan, con las herramientas de dos compatriotas de primera, Chabuca Granda y Mario Vargas Llosa. De La flor de la canela a Conversación en la Catedral. No quiere demorarse en su sexto libro. Su sensibilidad es de las dos orillas. Sevilla creó en la época de los galeones la figura del perulero, el sevillano que se enriquecía en el Perú y volvía con un patrimonio importante; de Villalón, apellido de poeta del 27, podíamos decir que es un sevillero, un peruano que aumentó en Sevilla su patrimonio inmaterial, que exprimió el idioma común hasta sus últimas consecuencias, expresado en discos, en libros, en una personalidad expansiva y de interiores al mismo tiempo. El Bruto es un concepto para cuantificar la economía, el contrapunto del Neto. Richard Villalón es más de cuentos que de cuentas, fruto de un mestizaje en zigzag que traspasó océanos y continentes. Un mago de la realidad, un rey de la magia con palabras escritas y cantadas.