En autobús

Según noticias de las últimas semanas el número de pasajeros transportados por los autobuses municipales sigue creciendo. Y ese aumento es lógico en mi opinión, porque prestan un buen servicio. Eso creo. Soy usuario habitual de los autobuses que además de llevarme de un lado a otro de la ciudad me permiten convivir con mayores y jóvenes, con familias con carritos de niños y con visitantes, como los turistas de la maletita que vemos por la ciudad y ya no solamente por el centro.

Me permiten disfrutar del tapeo de los estupendos bares de los barrios. Tengo que confesar mi predilección por todo lo que es Triana en un sentido amplio. Pero no solamente. Además he notado que las líneas están estructuradas mejor y hay menos necesidad de transbordos para cubrir los viajes deseados. La verdad es que desde que los autobuses están dotados de GPS y con la aplicación de Tussam para los móviles, el usuario está bien informado de cuánto tarda en llegar el vehículo en cualquier parada y cuál es la más cercana que resuelve tu viaje.

A falta de la red de Metro los autobuses urbanos están supliendo las necesidades de transporte de los sevillanos y con mejoras significativas en áreas que debería cubrir el Metro. Como las C1 y C2, que abrazan todo el recinto de la Expo 92 en la Cartuja, cada vez con más demanda por los centros de actividad administrativa, laboral y docente que están en pleno funcionamiento. Destacaría también la línea 3 con su recorrido Sur-Norte de casi cuarenta kilómetros de longitud, que va desde Bellavista hasta San Jerónimo y Pino Montano y vuelta, pasando por Palmera, Paseo Colón y Torneo que suple en gran parte los barrios que la también rotulada como Línea 3 del Metro debería servir.

Podría poner otros muchos ejemplos, pero nadie mejor que todos ustedes, usuarios de los autobuses, para saber de lo que estoy hablando. Todavía hay muchas cosas que mejorar, como la velocidad media de circulación, pero se nota que están haciendo un esfuerzo en varias direcciones, como la calidad de los vehículos, la frecuencia de paso, el aire acondicionado, esencial en nuestro verano, la accesibilidad y la energía limpia. Y lo mejor, que se puede ir en autobús a cualquier punto de Sevilla, a cualquier barrio. Sevilla-Este, Torreblanca, Valdezorras, Aeropuerto, Bellavista, San Jerónimo, Universidad Pablo de Olavide o a la cárcel Sevilla 1. Y al cementerio y los tanatorios que son visitas obligadas en circunstancias difíciles.

Sirvan estos ejemplos como referencia de los lugares a los que se puede ir en autobús. No todas las líneas, son más de cuarenta, tiene la misma frecuencia de paso ni todas serán igual de rentables, pero actúan como Servicio Público de Transporte en la ciudad. Y además está bien coordinado con las estaciones de autobuses y con los Cercanías.

¿Y los taxis? Pues a pesar de ser un servicio público, no creo que estén en general a la altura de calidad de los autobuses para el usuario y tampoco entiendo que funcionen de manera completamente independiente, cuando podrían estar coordinados como el resto del transporte público del área metropolitana.