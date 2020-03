Los autónomos se rebelan tras quedarse "en la cuneta" en la crisis del coronavirus

En la cuneta. Así se sienten los autónomos ante las medidas aprobadas por el Gobierno central en esta crisis del coronavirus. Y estos empresarios no son una excepción en Sevilla, donde hace ya días que hosteleros, comerciantes y taxistas, entre otros colectivos, vienen reclamando la suspensión de la cuota durante los próximos meses, algo que el Ejecutivo de Pedro Sáncnez no ha aplicado.

Sus reivindicaciones suenan bastante lógicas: a cero ingresos, cero cuota y cero cotización. De otra forma no es posible que los autónomos, muchos supervivientes reinventados de la anterior crisis económica, salven sus negocios. Y el paquete de medidas aprobado esta semana no satisface a este colectivo, cuyo peso se aproxima al 15% de los afiliados a la Seguridad Social en Sevilla. Así, facilita la prestación de paro por la que ya cotizan los autónomos, pero no suspende las cuotas en un momento en el que se han eliminado prácticamente los ingresos.

Los autónomos han estallado este miércoles y han lanzado un SOS, como reza el hashtag que se ha multiplicado por las redes sociales. Desde Aprocom, la asociación de pequeños comerciantes de Sevilla, se reclamó la exención de las cuotas el mismo día en el que se comunicó la suspensión de las fiestas de primavera, un duro revés para la economía local.

En esta misma línea se han manifestado los hosteleros. En Sevilla y su provincia existen más de 10.800 negocios de hostelería y el 80% de ellos cuentan con menos de diez trabajadores. "El pequeño hostelero necesita ayuda, la gran mayoría de estos negocios están en los pueblos y en los barrios y urgen un respiro", ha apuntado este miércoles Antonio Luque, presidente de los hosteleros sevillanos. Su reivindicación no sólo ser refiere a las cuotas de autónomos, sino que quieren la supresión de todas las tasas e impuestos en todos los suministros de energía, así como el agua. "Para evitar la desaparición de los negocios es necesaria la renegociación de pólizas y una financiación bancaria con mayor flexibilidad", añade Luque.

La patronal sevillana agradece al Ayuntamiento de Sevilla la intención de suprimir el pago del impuesto de la basura y el de veladores, a la espera de tener novedades durante estos días sobre la cancelación del pago del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI).

Igual de "ninguneados" se sienten los taxistas, otro de los sectores con más autónomos. En estos momentos, según las estimaciones de la Unión Sevillana del Taxi, la recaudación es sólo un 20% de la habitual pero las cuotas son las mismas. "A nosotros, cesar la actividad nos cuesta mucho dinero. Desmontar el taxi cuesta más de 2.000 euros", estima Fernando Morales, que preside dicha asociación. Los taxistas confiaban en que el Gobierno apostaría por medidas como las adoptadas en Italia y Francia, donde se han eliminado las cuotas.

En una situación parecida se encuentran las peluquerías, que temen un cierre total si no se arbitran otras ayudas. La Asociación de Autónomos de Peluquería y Estética de Sevilla y Provincia tiene muy claras su lista de reivindicaciones. En este orden, los peluqueros reclaman no sólo la suspensión proporcional del pago de la cuota de autónomos y del impuesto de sociedades, en su caso, por cese forzoso de la actividad, también la suspensión de las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación e ingreso finalice desde la fecha de entrada en vigor del real decreto, hasta la normalización de la situación; y el aplazamiento de obligaciones fiscales o la suspensión proporcional del pago de seguros sociales de los empleados.

En los últimos meses, los autónomos han crecido en Andalucía cuatro veces más que en España. Y uno de cada tres nuevos autónomos es andaluz.