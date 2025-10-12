La avenida de Pino Montano renueva su pavimento tras décadas de abandono con más de 140.000 euros

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha reasfaltado en tiempo récord la avenida de Pino Montano en su tramo del Distrito Macarena. Una avenida de casi 700 metros de longitud que ya cuenta con pavimento de primera calidad tras cinco días de trabajo y una inversión de más de 140.000 euros que han sacado del abandono este espacio tras décadas sin intervenciones.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha supervisado de primera mano junto a comerciantes y vecinos estos trabajos que se han realizado en horario nocturno y que finalizaron el pasado viernes 10 de octubre.

Numerosas las calles y avenidas de Sevilla ya cuentan con un pavimento de primera calidad, tales como San Juan de la Salle, Alcalde Manuel del Valle, La Barzola, Jara, Romero Petunia, Parque Miraflores, Escultor Francisco Buiza, o esta de Pino Montano, entre otras. Todas estas actuaciones desarrolladas en el último año corresponden al mismo entorno de este distrito y suman una inversión de alrededor de un millón de euros.

El alcalde Sanz ha destacado que “seguimos haciendo más seguras las calles de la ciudad actuando en todos los distritos como en esta zona concreta de la Macarena, donde hacía décadas que no se reasfaltaban calles y avenidas".

Otra imagen de la renovada avenida Pino Montano / Ayuntamiento de Sevilla

Más obras en la Macarena

Destacan, entre otras obras realizadas en el distrito Macarena, la reurbanización de la plaza Blanca Paloma, el asfaltado de Camino de Cantalobos, en la barriada de Los Príncipes; la reurbanización de la calle Fedra; las obras en Estanislao del Campo López en la Carrasca; Gáspar de Alvear en la barriada El Torrejón; Bermúdez Plata y Martínez Sierra en el Polígono Norte; a la que se unen otras calles y avenidas de la Macarena donde este gobierno municipal ha actuado en mejorar su seguridad vial tras años sin intervenciones como Fernández de Guadalupe, José María Izquierdo, Algámitas, Palma del Río, Fray Isidoro de Sevilla, León XIII, Otoño (ahora Amigos de la Cruz); los carriles bus de Sor Francisca Dorotea, Doctor Leal Castaño y Ronda Pio XII y Crisantemo y Conde Halcón, en la plaza de Pío XII; Plaza José Espiau, Fausto y Venta de los Gatos, entre otras muchas más.

Como ha destacado Sanz, “en el transcurso de los dos últimos años, el distrito Macarena ha sido escenario de decenas de actuaciones sobre el pavimento de sus calles y plazas a fin de mejorar las condiciones de éste.

Además de estas dos docenas de actuaciones de mejora del pavimento, el Ayuntamiento destaca el asfaltado antes de verano de Manuel del Valle en el tramo comprendido entre las calles Tharsis y San Juan de la Salle (ya renovada), además del tramo del puente sobre el ferrocarril. Estas obras han supuesto una inversión de 346.340 euros, y han puesto a punto una arteria clave del distrito y de toda la ciudad por la que pasan miles de vehículos al día.

En avenida de la Barzola, con un presupuesto de 165.000 euros, se ha renovado toda la vía -un espacio completo de 10.000 metros cuadrados-, que ha conseguido disminuir la incidencia acústica y los vecinos han dejado de soportar problemas de ruido que había en esta vía por las condiciones en las que se encontraba la calzada.

Por todo ello, Sanz ha señalado que “seguimos poniendo a punto todos los barrios de Sevilla. Mejorar la calidad de vida de mis vecinos es una absoluta prioridad y así seguirá siendo, porque Sevilla está en marcha”.