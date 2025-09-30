Actividades extraescolares en Sevilla: claves y plazos de las ayudas para AMPAS

El plazo de presentación de solicitudes, que se atenderán por orden de llegada, estará abierto hasta el 9 de octubre o hasta agotar los fondos disponibles.

El Ayuntamiento de Sevilla ha lanzado una nueva línea de ayudas para desarrollar actividades complementarias en los colegios de la ciudad. Se trata de unas subvenciones con una inversión de 112.000 euros mediante la modalidad de "ayudas en especie" destinadas a las AMPAS de los centros educativos de Sevilla de educación infantil, primaria, secundaria o educación especial, ya sean públicos o concertados.

Las actividades que se financiarán se dividen en talleres de apoyo educativo para el alumnado de animación a la lectura, técnicas de estudio y concentración; y expresión corporal y juegos teatrales. Por otro lado, se podrán organizar conferencias formativas sobre habilidades y técnicas bienestar mental y emocional, el uso seguro y responsable de pantallas e Internet; y normas y límites, dirigidas a la comunidad educativa en su conjunto, tanto al alumnado como a las familias y el profesorado.

Requisitos para las AMPAS

Las AMPAS que deseen solicitar estas subvenciones deberán reunir los siguientes requisitos:

Tener personalidad jurídica

Estar al corriente de pago en las obligaciones tributarias y fiscales frente al Ayuntamiento de Sevilla, la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la Seguridad Social

Estar inscritas en el Registro Municipal de Entidades Ciudadanas del Ayuntamiento de Sevilla

Hallarse al corriente en el pago de obligaciones por reintegro de subvenciones concedidas por el Ayuntamiento de Sevilla

Haber justificado cualquier subvención concedida anteriormente por el Ayuntamiento de Sevilla, una vez agotado el plazo para hacerlo.

No tener entre sus actuaciones ninguna que coincida con las finalidades, conceptos y gastos subvencionables descritos y gestionados desde la Dirección General de Participación e Inclusión Educativa, de la Junta de Andalucía, a través de la Resolución de 4 de junio de 2024, que efectúa la convocatoria pública para la concesión de subvenciones a entidades públicas, asociaciones del alumnado y de padres y madres del alumnado y otras entidades privadas en materia de participación, coeducación, equidad, y voluntariado en Andalucía para el curso 2024/2025, concretamente en su línea 6 y 10

Las actividades subvencionables podrán realizarse tanto en horario vespertino como en horario escolar, a la elección del centro, con un mínimo de 15 alumnos y un máximo de 30 a 40.

Plazos de presentación y orden de adjudicación de las solicitudes

El plazo de solicitudes estará abierto hasta el 9 de octubre, salvo que antes de esa fecha se agote la disponibilidad presupuesto, y el último día para realizar las actividades subvencionables será el 5 de diciembre de 2025. Las solicitudes deben ser presentadas utilizando los modelos oficiales a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Sevilla.

Las solicitudes se atenderán por orden de llegada, siempre que estén completas y correctas, hasta agotar el presupuesto asignado a cada modalidad.