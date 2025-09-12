El Ayuntamiento destina 50.000 euros anuales a un plan para mejorar la salud en los barrios de Sevilla

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado el Plan Estratégico de Subvenciones para la Promoción de la Salud 2025-2027, una iniciativa que establece el marco para la concesión de ayudas destinadas a fomentar hábitos de vida saludables y prevenir enfermedades entre la población, especialmente en zonas desfavorecidas. El plan, impulsado desde la Coordinación General de Deporte y Promoción de la Salud, contempla una inversión anual de 50.000 euros y tendrá una vigencia de tres años, abarcando los ejercicios presupuestarios 2025, 2026 y 2027.

El documento, aprobado por la Junta de Gobierno Local en conformidad con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, será remitido al Pleno municipal para su conocimiento y posteriormente se publicará en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento. Se trata de una herramienta de planificación estratégica en el ámbito de la salud pública, cuyo objetivo principal es establecer vías de colaboración entre la administración local y las entidades sociales sin ánimo de lucro, con el fin de optimizar recursos y desarrollar proyectos que complementen las competencias municipales en esta materia.

La iniciativa busca potenciar el desarrollo de proyectos que promuevan estilos de vida saludables, con especial atención a colectivos vulnerables como la infancia, la juventud, las personas mayores, las mujeres y las personas con discapacidad intelectual. Las líneas prioritarias de actuación incluyen la alimentación saludable y sostenible, el bienestar emocional y la educación afectivo-sexual. Los proyectos presentados deberán ser únicos, contar con una descripción detallada de actividades, incluir recursos humanos y materiales adecuados y tener en cuenta la perspectiva de género.

Las subvenciones se otorgarán en régimen de concurrencia competitiva, bajo los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación. El presupuesto anual, fijado en 50.000 euros con cargo a los presupuestos municipales, estará destinado a financiar iniciativas promovidas por asociaciones y entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en el ámbito de la salud pública.

Con el fin de garantizar la eficacia del plan, se realizará un seguimiento y evaluación anual de las subvenciones concedidas. Antes del 30 de abril de cada ejercicio, el órgano gestor correspondiente emitirá un informe que incluirá datos sobre las solicitudes presentadas, concedidas, justificadas y posibles reintegros, así como una valoración del grado de cumplimiento de los objetivos marcados, con desagregación por sexo y tramos de edad de los beneficiarios.