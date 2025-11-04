El Ayuntamiento de Sevilla tendrá uno de los superávits más altos de España

El Ayuntamiento de Sevilla cerrará el ejercicio de 2025 con un superávit del 6,3%, 72 millones de euros de diferencia positiva entre sus ingresos y gastos. La previsión para 2026 es mayor, un 7,1% que se traducirá en 83 millones de euros. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) coloca a Sevilla y a Málaga como los dos ayuntamientos con mayores superávits, junto al de Las Palmas de Gran Canarias.

La cantidad de dinero sobrante en los ayuntamientos, que han alcanzado una liquidez récord en España, se debe a la obligación de limitar el aumento de sus gastos, aunque coincida con años de expansión económica y de incremento de los ingresos por impuestos. Es la brida presupuestaria llamada regla de gasto, que para 2025 indica que éste no puede ser mayor del 3,2%. La situación financiera del Ayuntamiento de Sevilla se verá mejorada, además, por la nueva tasa de residuos, aunque el consistorio aún no ha aprobado esta figura impositiva a la que está obligado por ley.

El Ayuntamiento de Sevilla puede utilizar el remanente que le ofrece el superávit en unos pocos conceptos muy limitados por la ley: amortización de la deuda financiera e inversiones llamadas financieramente sostenibles en en barrios, en educación y en cultura. Recientemente, en junio pasado, el Ayuntamiento canceló deuda por valor de 129 millones de euros, con lo que redujo su total a 100 millones de euros. La AIReF indica que la duda municipal se quedará en el 13% en 2026.

La liquidez municipal no está exenta de polémica, por cuanto ciudades como Sevilla padecen un mal funcionamiento de algunos de sus servicios, como es el de la limpieza. El Ayuntamiento hispalense aprobó este año un crédito para mejorar la financiación de Lipasam, ya que la ley permite optimizar este servicio, pero la ciudad adolece de una correcta limpieza en muchos de sus barrios.

El informe del AIReF analiza la situación de las 25 corporaciones locales más grandes del país, entre las que también se encuentra la Diputación de Sevilla. En su caso, el superávit de 2025 se calcula en el 2,7%, un total de 16 millones de euros. Para 2026, el equilibrio se verá superado en un 0,1%.

En su anterior informe, la AIReF analizó los 20 ayuntamientos con mayores problemas de sostenibilidad financiera, entre los que destacaban un nutrido grupo de municipios andaluces. Son los casos de Los Palacios, en Sevilla, y de Arcos, Barbate y Jerez, en Cádiz.