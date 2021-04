Coronavirus: La cuarta ola sigue sumando hospitalizados en Sevilla

La provincia de Sevilla sigue afrontando el comienzo de la cuarta ola de coronavirus, tras más de una semana de crecimiento en el número de casos diarios, y lo hace con la mayor presión hospitalaria con la que se ha enfrentado al estallido de cualquiera de las anteriores ondas pandémicas.

El número de hospitalizados empezó a crecer de manera exponencial el pasado 29 de marzo, cuando se contabilizaban cerca de 200 pacientes ingresados. Hoy, apenas dos semanas después, el número de camas ocupadas por pacientes Covid alcanza las 334. Una cifra que ha crecido sólo en la última semana en 68 pacientes más. La presión también es alta en la UCI. Si hace 15 días eran 48 los enfermos críticos que se contabilizaban en la provincia, en estos momentos son 21 más, es decir, 69 pacientes.

Nunca antes había estallado una oleada de Covid con un número tan alto de pacientes infectados hospitalizados. Cuando explotó la tercera ola, justo tras la celebración de las fiestas navideñas, los hospitales sevillanos contabilizaban 124 ingresos y de ellos, 36 eran pacientes atendidos en UCI. En el segundo embiste del virus, cuyo impacto empezó a hacerse notable después del verano, no se llegaron a superar los 300 hospitalizados hasta mediados de octubre, tres meses después de que surgieran los primeros brotes.

Por contra, también sigue aumentando el número de personas inmunes al virus y, por lo tanto, con menor posibilidad de desarrollar Covid grave. Así, la vacunación contra el coronavirus avanza en la provincia de Sevilla, donde ya se han administrado 421.453, habiendo recibido la pauta completa un total de 120.121 personas. El proceso ha cogido ritmos, sobre todo desde la semana pasada, y sólo en el último día se han inyectado 12.552 nuevas dosis, según los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias.

De lo que no se ha podido informar este martes es de la incidencia del coronavirus, así como del número de nuevos casos, fallecidos y curados. La Junta de Andalucía no ha podido actualizar los datos de incidencia del coronavirus por un problema informático. Así lo ha notificado en la web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía, en la que de lunes a viernes se publican los datos por municipios: "Por motivos técnicos no ha sido posible la publicación de los datos correspondientes al 13/04/2021", recoge la información difundida. Habrá que esperar a mañana para conocer la evolución de la cuarta ola en la provincia.