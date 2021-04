Coronavirus: Sevilla suma 355 contagios en un día con tres muertes y casi un millar de curados

Cuando todas las miras están puestas en la decisión que el comité de expertos adopte esta tarde sobre el posible alivio de restricciones en Andalucía, permitiendo la movilidad entre provincias y ampliando los horarios de los comercios, los datos que ofrece el parte diario del coronavirus siguen invitando a la esperanza. La cuarta ola no acaba de despegar en la provincia de Sevilla y este martes se han contabilizado 355 nuevos contagios de Covid-19, que hacen que la tasa de incidencia siga bajando, y ya van ocho días seguidos, hasta los 262,8 casos por cien mil habitantes.

No es la única nota positiva, los curados llevan ya una semana superando al número de contagios diarios. Eso significa que hay muchas más personas que cada día recibe el alta de las que confirma su infección. En concreto, en las últimas 24 horas se han dado 930 altas, que hacen que 97.347 personas hayan dejado atrás el virus, aunque, en no pocos casos, no sus secuelas.

Por contra, la mala noticia que arroja este último balance de la Consejería de Salud y Familias es la cifra de fallecidos, que sigue en aumento. Este martes se han notificado tres nuevos decesos, lo que dejan el total en 1.913. Con todo, son 68 ya las muertes contabilizadas en lo que va de mes de abril.

En cuanto a las hospitalizaciones, Salud notifica un total de 122 nuevos ingresos en las últimas 24 horas. No obstante, los ajustes entre las altas y los fallecimientos hacen que a día de hoy sean 345 los pacientes atendidos en los centros hospitalarios, de los que 71 están grave en la UCI. En total, en los 14 meses de crisis sanitaria son ya 9.689 personas las que han tenido que pasar al menos una noche en el hospital, de las que 917 lo han tenido que hacer en la UCI por su estado de salud.