Belinda Montoya, la lotera de la plaza de la Constitución de Utrera, decidió anoche que le regalaría un décimo del 41710 a la Asociación Solidaria Cultivos de Amor (Asoca), un grupo de personas que se dedican a repartir alimentos y ropa entre los más necesitados de la ciudad. Es una asociación muy humilde, con muy pocos recursos pero con mucha ilusión. Un miembro del colectivo se viste de Papá Noel estos días navideños y los niños utreranos acuden a visitarlo y a dejarle sus peticiones.

La lotera es muy amiga de los responsables de la asociación y anoche, después de cerrar el negocio, fue al local de Asoca (a apenas unos metros de la administración de lotería) y le regaló a Papá Noel un décimo con el 41710, el Código Postal de Utrera. Hoy ese número ha sido agraciado con el cuarto premio del sorteo de Navidad. La administración de Belinda Montoya vendió en ventanilla 130 series de ese número, muy demandado en la localidad por razones obvias.

Que toque un premio de lotería en la localidad que lleva ese número por Código Postal no deja de ser un curioso juego del destino. Esos enredos del azar dejan historias tremendas y una felicidad enorme. Como la de la presidenta de Asoca, María José Sabugueiro, que aclara que los 20.000 euros servirán para reforzar la labor social que desempeñan.

En la puerta de la asociación, Jorge Rodríguez, a quien Asoca le da comida y la ha entregado unas zapatillas de deporte recientemente, no podía estar más contento. "Yo no llevo nada, pero sólo que les haya tocado a ellos, con la labor que hacen, es para estar muy feliz. A mí me dan comida y ropa, pero lo más importante es que también se lo dan a mis hijos. No hay palabras para describir esa ayuda".

En la administración de lotería hay una verdadera fiesta. Decenas de personas acuden a felicitar a Belinda, se hacen fotos con ella, se abrazan y hay quien quiere hasta sacarla a hombros. "Yo también llevo algo, siempre me quedo al final con algunos números", aclara la lotera. Cada décimo ha sido premiado con 20.000 euros. En total, 26 millones de euros se han quedado en Utrera.

José Manuel Álvarez y María Tirado llevan uno de esos décimos. Están tan contentos que buscan al fotógrafo y les piden una foto. Él es trabajador del campo y ya llevaba unos días feliz por las últimas lluvias, que ayudarán a la cosecha. El dinero servirá para pagar los estudios de sus hijas, a las que este año habían denegado las becas. La mayor, Jessica, es profesora de Bellas Artes. La pequeña, Elizabeth, está de Erasmus en la República Checa. "¡Qué alegría más grande!", dice el hombre.

A la lotera le hacen una entrevista y se acuerda del Papá Noel de Asoca. Cuenta que la administración lleva abierta desde los tiempos en los que hay registros de la Lotería. Está en un lugar muy céntrico de Utrera, en la plaza de la Constitución. Enfrente, los periodistas que han venido de Sevilla compran lenguas de nata y mostachones en la confitería Reyes. La dependiente no lleva el número. "Mi suegro sí, espero que algo caiga".

