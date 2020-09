Cuatro bodas y más de un funeral en directo para salvar los límites de la nueva era Covid

Lo que Dios, o el juez de paz, una que no lo estropee la pandemia. El coronavirus ha frustrado estos últimos meses muchas bodas y también otros eventos sociales. Hay parejas que han ido tachando una fecha tras otra en el calendario, desesperadas por encontrar una solución que les evitara aplazar sine die un momento tan esperado y preparado que la Covid-19 ya condena de por sí a ser una ceremonia íntima y con estricto control sanitario.

Hasta que las redes sociales y la tecnología se han convertido en la varita mágica de los wedding planner.Y los enlaces, ya sean de chaqué o cubierto de 20 euros, se han convertido de repente en auténticas bodas de reyes, citas que se pueden seguir en directo, sin perder detalle en la pantalla, en una primera fila desde el sofá del salón. El milagro se llama streaming y los novios de la era Covid aseguran que no hay otra inversión mejor que se pueda hoy hacer.

Mercedes Arcas, propietaria de la empresa Sevilla de Fiesta, tiene 20 años de experiencia en la organización de este tipo de eventos pero no pudo evitar entrar en shock tras la suspensión de las ocho bodas previstas el fin de semana del 14 de marzo. El lamento de los novios, proveedores... se multiplicó en decenas de videoconferencias en las que la wedding planner intentaba dar soluciones que consolaran a las familias. “La verdad es que este canal de comunicación nos ayudó mucho y nos inspiró en la vuelta de los eventos este verano”, comenta Arcas, que no dudó en ver el streaming como la solución para bodas que habían pasado de tener 300 invitados a 60 por las limitaciones del aforo, la imposibilidad o el temor de viajar de muchos de los invitados.

La primera boda live que organizó fue en Canarias, pero luego ha habido otras. La empresa sevillana Blogosur, que ya cuenta con experiencia en estas retransmisiones, colabora con Sevilla de Fiestas y ya ha realizado cuatro bodas y más de un funeral... Suena a película pero es la prueba de que esta tecnología, como otras cosas en la era Covid, ya llegado para quedarse.

Antes de la pandemia tanto Blogosur como la empresa organizadora de eventos habían ya trabajado en bodas en directo, pero nunca esta línea de negocio había tenido tanto futuro. “Para los próximos dos meses ya tenemos cerradas más de tres bodas; y algunas más que seguro llegarán...”, asegura Santos. La difusión en redes sociales de uno de los últimos enlaces, el de Rocío y Pedro el pasado 28 de agosto desde una hacienda de Dos Hermanas, ha disparado la curiosidad y animado a otras parejas a protagonizar una boda global jamás soñada. “Lo normal es que se contrate una realización a tres cámaras, pero hay quien demanda algo más, como cinco cámaras para cubrir el aperitivo incluso, la rotulación de todos los intervinientes durante la ceremonia, iluminación y sobrevuelo de un dron, sonorización para todo tipo de música… Nada que envidiar a cualquier gran producción televisiva”, explican en Blogosur.

Las bodas en directo se enfrentaban a una barrera psicológica que el confinamiento también ha roto. “Hasta ahora la gente no ha tenido la necesidad de retransmitir su boda; ante una ausencia, la reacción era si no viene es porque no ha querido venir, así que enseguida le enseño yo la boda...”, comenta Mercedes Arcas, que asegura que las cuarentenas han hecho que la gente entienda mejor este producto y, aun estando lejos, se puedan compartir sentimientos con mayor facilidad.

No todos los directos son iguales. Algunos eventos se emiten desde un servidor privado, que requiere de claves para acceder a la retransmisión en directo que los novios proporcionan a sus invitados. Otros se hacen desde un canal de Youtube, bien en modo público, lo que normalmente genera más recelo, o bien de forma privada, generando un enlace que sólo se comparte con los invitados que vayan a seguir el directo de la boda.

La opción de utilizar Youtube brinda la posibilidad de interactuar y hay novios que piden a los técnicos que dejan abierto el chat para que los invitados puedan hacer comentarios. “También hay parejas que se dirigen a las cámaras al final de la ceremonia para enviar algunas palabras de agradecimiento a quienes han seguido la retransmisión. Entonces las pantallas se llenan de mensajes de felicitaciones”, explica Santos.

Sin duda, es uno de los momentos más emotivos de estas particulares bodas. Para Rocío el directo fue el regalo impagable para que su abuela pudiese seguir su boda el pasado 28 de agosto en Sevilla, tres meses después de lo previsto. Y para su ya marido, que es de Madrid, la solución para compartir el momento con el mayor número de amigos, que no tuvieron que arreglarse para asistir al enlace, simplemente sentarse con la cerveza o el champán delante del ordenador, bromean los recién casados.

La wedding planner de Sevilla de Fiesta asegura que en otras ocasiones, los invitados se visten como si fueran a la ceremonia. “Nos ha pasado a algunos durante el confinamiento, en el que hemos vivido incluso eventos virtuales con los novios que no podían celebrar su boda y nos hemos vestido incluso simulando los trajes”, recuerda.

Hay una parte virtual, pero no por ello menos auténtica. Tanto organizadores como técnicos y novios coinciden en destacar el agradecimiento que muestran los invitados ausentes tras poder seguir desde esa primera fila, una fila cero muy valiosa, todos los detalles de la ceremonia, incluso los que no pueden contemplar en ese momentos quienes están presentes en el enlace: los pendientes de la novia, el gesto del padrino, las lágrimas de la madrina, las risas cómplices de la pareja.

La posibilidad de que la emisión quede grabada la convierte también en un documento muy preciado por los novios, un vídeo más de la boda. Un producto que resulta rentable para las parejas pues no encarece demasiado el coste de eventos que, de entrada, ya han visto recortado sus gastos al haber reducido obligatoriamente el número de invitados y los servicios.

Adiós a los cócteles de bienvenida, a la barra libre... pero la situación sanitaria no puede con la creatividad y han surgido otros productos.A los set con toallitas y geles o mascarillas con el logo del enlace de los novios se suman ahora también pulseras-semáforos con mensajes impresos que, en función del color, establece un código que permite una mayor o menor posibilidad de socializar entre invitados a la fiesta.

Las bodas con streaming no se conciben hoy como un producto de pose ni como un instrumento para presumir de evento mediático en las redes sociales. “Todo lo contrario es una alternativa para la gente que tiene la pena de que sus familiares o amigos no estén en su boda, tiene mucho más que ver con los sentimientos más personales y verdaderos”, explica Mercedes Arcas.

Prueba de que este producto tiene poco de postureo es que el streaming se está presentando como una opción para otro tipo de eventos limitados en cuanto a su aforo y las exigencias sanitarias, como los funerales. Blogosur ha retransmitido tres en los últimos meses, sin ninguna promoción dada la naturaleza de una ceremonia íntima y religiosa.

El coronavirus ha traído las videollamadas y ahora el streaming y ya son parte necesaria de la vida laboral y social. Un mundo nuevo en la era del Covid y del 5G, que también llega a Sevilla para mejorar las imágenes si la pandemia las desajusta.