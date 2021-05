“Un buen cámara siempre usa el filtro de la empatía”

Mariano Valladolid fue quien grabó el instante más viral de la playa del Tarajal (Ceuta). Unos segundos de vídeo que han abierto informativos de casi todo el mundo.

Este reportero gráfico de 45 años nació en Barcelona (Hospitalet de Llobregat, zona de andaluces y extremeños emigrados) pero está afincado desde hace mucho tiempo en Sevilla. De padres almonteños, está considerado en su gremio como un ‘profesional de raza’.

.@Reuters TV footage showed a Red Cross worker embracing a tearful Ceuta migrant, who was among other exhausted, dehydrated migrants on Tarajal beach. Spanish police and soldiers detained about 8,000 migrants and sent a majority of them back to Morocco https://t.co/5W3RTcfbTv pic.twitter.com/1JrMTOHJXO