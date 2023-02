Las buenas letras de un cardenal muy libre

La libertad es un lujo que pocos se pueden permitir. Pagar su precio no es siempre grato, pero hay quienes no saben ser de otra manera. Don Carlos Amigo Vallejo fue un arzobispo muy libre. No un verso suelto, sino libre, que no es lo mismo. Supo sacarle como nadie partido a la enorme libertad que la Iglesia Católica ofrece a sus fieles para que, sin salirse de los Evangelios, puedan desarrollar sus funciones pastorales, espirituales, caritativas, misionales, etcétera. Hoy se homenajea con toda justicia la figura del cardenal en la Real Academia de Buenas Letras, institución que supera los 260 años de historia. Siempre fue don Carlos un hombre inquieto por escribir, tener voz mediante cartas pastorales, artículos en la prensa y libros. Tuvo claro el poder de la palabra sin miedo a expresar ideas, denuncias o sentimientos que muchísimas veces no dejaron indiferente ni a sus más partidarios.

Hay que ser muy libre, huir de lo políticamente correcto, para comprender las razones de una huelga general, no asistir a una celebración que la Conferencia Episcopal había organizado en Madrid contra Zapatero, defender el matrimonio canónico de la reina Letizia, que había contraído primeras nupcias por lo Civil; estar al lado de colectivos LGTBI que le pidieron audiencia y a los que recibió y para los que pidió leyes que los respetaran, recibir a líderes comunistas en el despacho del Palacio Arzobispal o visitar con frecuencia la cárcel, una de sus auténticas pasiones durante casi tres décadas de pontificado, motivada precisamente por ese amor que siempre profesó por la libertad.

No trató de quedar bien con todos, sino de estar al lado de los más débiles o incomprendidos. Tan libre se sintió que ofició el funeral de Franco en Tánger siendo obispo de la ciudad. Y nunca dejó de recibir a don Juan de Borbón, pese a las advertencias contrarias del régimen, cuando el conde de Barcelona atracaba el barco en el puerto africano y deseaba asistir a misa. Hay quien cuenta que don Juan sí pudo ser clave a la hora de que don Carlos pasara muy joven de una diócesis pequeña como Tánger a la histórica de Sevilla. Hasta precisan que pidió la mediación de su hijo Juan Carlos recordándole que la Casa Real debía ser agradecida con quienes estuvieron a su lado cuando peor estaba visto. Casualidad o no, quiso el rey que su padre, don Juan de Borbón, mantuviera hasta su muerte el título de hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería... de Sevilla.

Quizás ese concepto de libertad no le proporcionó los padrinos debidos para alcanzar antes ciertos puestos, como en su día recordó el catedrático José Sánchez Herrero. Don Carlos tardó dieciocho años en alcanzar el cardenalato una vez que fue nombrado arzobispo de Sevilla por carecer, precisamente, de padrinos en el Vaticano. Pero siempre fue libre y respetado. Tan libre que emprendió la aventura de vender el Palacio de San Telmo en una Andalucía que todavía llamaba rojos a los miembros del PSOE que comenzaron a gobernarla en 1982. Aquello le costó un cisma en la Iglesia de Sevilla. Los nostálgicos del Seminario se opusieron con fuerza (y en muchos casos con fundamentos jurídicos sólidos) a la mayor operación de enajenación de patrimonio eclesiástico que se ha efectuado en Europa en muchísimas décadas. No tuvo miedo.

El presidente Borbolla le apremió a cerrar la operación, cansado de los tiempos lentos de la Iglesia. “Usted gobierna para la eternidad, yo para cuatro años. Tenemos que firmar ya, don Carlos”. Y se firmó. Las buenas letras de don Carlos las disfrutamos en cartas pastorales de pensamiento social muy avanzado, siempre sensible a los derechos de los trabajadores, a los que tantas veces acogió en la Catedral; o en asuntos de actualidad como aquella en la que se preocupó por el auge de los adivinos y echadores de cartas. Reivindicó muchas veces el papel de los intelectuales, de los profesores de Universidad, periodistas y escritores, a los que reclamaba que hicieran valer sus opiniones para sacar a la sociedad de su indolencia, para ofrecer sus testimonios valiosos, sus puntos de vista. El silencio era para hablar con Dios, la palabra para procurar la justicia.

Siempre encontró amplios márgenes de libertad en la Iglesia. Supo usarlos con una lealtad absoluta a su ministerio. La libertad no se entiende sin valentía. Y él lo fue en la célebre homilía que pronunció en el funeral por el alma de Alberto y Ascen, al que acudió el Gobierno de España al completo en la primera fila. Aquellas palabras (“Podemos perdonar pero no nos pidáis que renunciemos a la Justicia”) sonaron tronantes en toda España y le costaron reiteradas amenazas de la banda terrorista. Nunca quiso publicar los documentos que cobardes anónimos enviaron al Palacio Arzobispal con las rutas habituales de su coche. Entendió, una vez más, que era el precio de la libertad. Tan libre que una vez le preguntamos por monseñor Setién, el polémico prelado vasco, y defendió su hondo sentido de la eclesialidad y su afabilidad en el trato personal, cuando lo fácil era evitar aproximarse a una figura con tantas aristas en la España que muchas mañanas se sobresaltaba con un nuevo atentado.

Don Carlos tuvo su genio, fuerte en algunas ocasiones, pero que apaciguaba en pocos minutos. Olvidaba los enfados con prontitud. Nadie sin carácter ha podido afrontar grandes obras a lo largo de su vida. De oratoria poderosa, figura imponente y mirada penetrante. Cualquiera podía sentirse pequeño ante quien fue definido como un cardenal del Renacimiento. El cardenal sin miedo para pactar una y otra vez con los socialistas la restauración de numerosos templos, casar a una Infanta de España o destinar recursos económicos a fondos de inversiones. La mayoría de sus acciones, sin embargo, fueron muy discretas, como las visitas a los conventos o a las casas de sacerdotes impedidos. Impartió la unción de los enfermos a muchísimos fieles en momentos que hoy sus familiares evocan con emoción. Siempre recordaremos la foto de un preso que se echó literalmente a sus pies, agradecido por el rato de libertad que le había proporcionado la visita al Palacio Arzobispal.

La persona, siempre le mereció respeto cualquier persona con independencia de su credo. Sus criterios: el supremo valor de la dignidad humana, el trabajo como fuente de bienestar, la religiosidad popular como manifestación válida para llegar a Dios.

El día que se conoció el final de su pontificado en Sevilla recibió innumerables muestras de afecto y comunicados públicos de adhesión. Ninguno resumió mejor su talante que el difundido por un colectivo LGTBI que le agradecía haber encontrado siempre en don Carlos palabras de comprensión y apoyo. Bastaba con no juzgar. Tan libre que defendió a los políticos, pues sin política no son posibles los cambios. La noche previa al último cónclave paseamos por Roma, le hice la foto que fue portada de este periódico, pidió al conductor que me dejaran en mi hotel. Se despidió augurando una pronta fumata blanca. Acertó. “Las cosas del espíritu santo”. La paloma libre. Bienvenidos sean los homenajes si enseñan su figura a las nuevas generaciones.