Las cámaras de seguridad del Ayuntamiento de Sevilla llevan años sin funcionar. Sólo está operativa la de la puerta principal del Consistorio. El resto, los equipos periféricos que vigilan la fachada, están averiados. Así lo ha denunciado este martes el Sindicato Profesional de Policías Municipales de España (Sppme) en Sevilla, después de que una mujer destrozara la cruz del arquillo y el ataque no fuera grabado.

En un comunicado, el sindicato mayoritario de la Policía Local ha explicado que las cámaras "ni graban ni visualizan en directo nada". "Nuestro sistema periférico de seguridad que cubre los 360 grados del Ayuntamiento de Sevilla no ha captado nada. No porque no estén las cámaras ni porque las mismas no sean visibles, sino porque llevan años estropeadas", apunta la central en su nota de prensa.

El Sppme explica que los policías locales, "para intentar prestar su servicio con la mayor profesionalidad posible con los pocos y nefastos medios a su alcance, por iniciativa propia, se conectan a una aplicación web pública que emite señales en directo de algunas partes de la ciudad". Para vigilar el Ayuntamiento, utilizan una cámara situada en el edificio Laredo y con ella "medio visualizan un tramo de la plaza de San Francisco".

"Puede parecer un chiste, incluso alguno lo haga, pero el Ayuntamiento es la casa del pueblo. No sólo está ocupado por políticos y trabajadores municipales. Es un lugar de visitas, exposiciones, reuniones e incluso de información para los visitantes. Un lugar público que, en un momento de necesidad, puede ser utilizado por los ciudadanos como lugar de refugio", añade el sindicato.

"Pero para nuestro actual gobierno municipal no es nada que requiera unas cámaras de seguridad en condiciones". El sindicato pide unas cámaras que "ofrezcan la vigilancia necesaria de un edificio público de esa envergadura e importancia, y más cuando estamos en un estado de alerta de grado 4 superior".

La nota del Sppme lamenta que "el alma política de la ciudad" dependa de una aplicación web gratuita para su protección, aunque "todos hayamos escuchado miles de planes de evacuación, de protección, de seguridad... por la situación tan excepcional y peligrosa que tenemos". "Está claro que para este gobierno la seguridad pública de sus dirigentes, trabajadores y ciudadanos es una broma, y se permiten jugar libremente con ella".

El sindicato recordó que ya se han dado episodios parecidos en Sevilla. Hace unos meses, en una comisaría de distrito, se detectó un retraso en la imagen después de que se viera en las cámaras entrando por la puerta a una persona que llevaba ya varios minutos en la recepción. "Cuando se revisó el problema, era muy simple. El servidor no soportaba las cinco cámaras que tenía conectadas. La solución no fue comprar uno nuevo acorde a la necesidad, sino quitar cámaras y dejar sólo una".

En otro distrito, añade el Sppme, los cables son de tal antigüedad que se han estropeado y ya es imposible volverlos a conectar. "La solución es poner unos nuevos, pero el Ayuntamiento optar por no conectar las cámaras".

El 1 de junio, en la puerta de la Jefatura, un turismo se salió de la vía y golpeó una veintena de motos que estaban estacionadas correctamente. Había una cámara de la Jefatura enfocando a la zona, pero la imagen era de tan mala calidad que no se veía nada.

El sindicato instó al alcalde a que muestre públicamente el plan de evacuación y emergencia de la Casa Consistorial. "Si existe, claro. Igual así es capaz de explicar cómo dos puertas rotuladas con cartel de emergencias no son tales. Una da a una estantería y por la otra, situada en la sala de la Logia, que da a la calle, no se puede acceder, ya que tiene delante una puerta cerrada con llave".

El Sppme también pide que explique "cómo no existen puertas de apertura rápida, antiincendios y demás medidas de seguridad que obliga tener a todos los establecimientos pero el Ayuntamiento no cumple".