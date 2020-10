"El camionero estaba convulsionando, con las manos en el volante y el pie en el acelerador"

Eran las cinco de la tarde. Manuel Soler acababa de aparcar su furgoneta de trabajo en la avenida de la Cruz del Campo. Iba a hacer un cambio de vehículo con un compañero e hizo un alto en el bar La Esquinita, en la confluencia de la avenida con la calle Cristo de la Sed, frente a la iglesia de la Concepción. Desde allí presenció el accidente del camión y atendió a los dos heridos, uno de ellos muy grave, hasta que llegaron los servicios de emergencias.

"Escuché un topetazo gigante, me preocupé por la furgoneta, que no veía desde donde yo estaba, y cuando iba a asomarme y ya vi el camión", explica, una hora después del accidente, señalando la cabeza del camión detenida en la acera de la avenida de la Cruz del Campo. Corrió en un primer momento hasta el vehículo, pero cuando vio que éste estaba acelerado tomó alguna precaución. Dio un rodeo y llegó hasta la cabina, donde asistió al transportista.

"El camionero estaba convulsionando, rígido, con las manos agarrando fuertemente el volante y el pie pisando el acelerador. En un primer momento decían que podía haber sufrido un infarto, pero no parecía eso. Luego han dicho que podía ser una crisis epiléptica, y eso sí lo creo". Varios testigos asistieron al camionero, hasta que llegó la Policía y desconectó el trailer.

El vehículo se paró porque chocó contra dos coches, una moto y una cuba de obras aparcada. Se montó en la acera y milagrosamente no arrolló a nadie. Tampoco llegó a chocar por centímetros, y porque lo paró un saliente del local, contra la farmacia de la esquina. Lo que sí derribó fue una farola, que cayó encima de un peatón, un hombre de unos 70 años que recibió un fuerte golpe en la cabeza.

A Manuel Soler le dio tiempo a atender también a este hombre y calmarlo. "Llevaba una buena raja en la cabeza, pero ha estado consciente en todo momento, ha aguantado como un valiente. Se quejaba también del brazo, aunque yo no le he visto nada ahí". Fuentes policiales apuntan a que el hombre se encuentra muy grave con un fuerte traumatismo craneoencefálico con pérdida de sangre y masa encefálica.

En unos minutos aparecieron una decena de coches de la Policía Local de Sevilla, la Policía Nacional, los Bomberos y el 061, que atendió in situ al herido más grave y lo trasladó al Hospital Virgen del Rocío. También el camionero, de unos 64 años, tuvo que ser hospitalizado. El camión quedó cruzado entre la acera y el carril derecho de la avenida de la Cruz del Campo, muy cerca de la Gran Plaza en dirección avenida de Andalucía.

Se trata de un vehículo de transporte de alimentos de una empresa gallega. Tiene un peso superior a las 12 toneladas, por lo que en teoría no tendría permitido el tránsito por el casco urbano. La Policía investiga ahora el destino de la carga y si la empresa había solicitado alguna autorización a la delegación de Movilidad.

Alrededor de la escena aparecieron algunos curiosos. Varios de ellos se dedicaron a presenciar el trabajo de los sanitarios, los bomberos y los policías desde el bar La Esquinita, donde el camarero se niega a atender al periódico. "Claro que lo he visto todo, pero mire, estoy trabajando, y cuando trabajo no miro ni el teléfono, así que no me puedo parar a atenderle". Otros viandantes se dedicaban a fotografiar y a hacer vídeos del camión. Las imágenes corrieron como la pólvora a través de miles de grupos de WhatsApp.

La avenida de la Cruz del Campo se cortó totalmente en el sentido avenida de Andalucía y hubo retenciones de tráfico. Nada importante para lo que fue. Y, sobre todo, si hubiera pasado a otra hora. "A las dos de la tarde esto está lleno de niños que acaban de salir del colegio. Hubiera podido ser una tragedia", dice un vecino. Pero no fue a las dos, fue a las cinco. Por fortuna.