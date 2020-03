Campaña contra el acoso callejero en Sevilla

¿Te has sentido alguna vez insegura caminando por las calles de tu ciudad? Las estadísticas reflejan que son minoritarias las jóvenes que se atreven a denunciar acoso callejero y, cuando quieren reportarlo a las autoridades, no existen los mecanismos necesarios. La ONG Plan International ha creado una web, Safer Cities for Girls, para que chicas de entre 15 y 25 años puedan denunciar situaciones de acoso callejero en tres ciudades españolas: Sevilla, Madrid y Barcelona.

El proyecto Safer Cities for Girls, financiado por la Comisión Europea, pretende estudiar la percepción de las jóvenes sobre su seguridad en estas tres ciudades españolas, donde viven, según los padrones municipales, un total de 294.322 jóvenes: 173.255 en Madrid, 82.861 en Barcelona y 38.206 en Sevilla.

La web permite a las jóvenes marcar en un mapa diferentes puntos y reportar si son seguros o conflictivos. Asimismo, al registrar las ubicaciones, pueden dar detalles de su experiencia, los motivos que las han llevado a sentirse así, indicar si recibieron ayuda cuando se sintieron amenazadas, y cuáles son las características que, en su opinión, hacen que un lugar sea más seguro.

"Queremos promover, con la participación de las jóvenes, soluciones para que las ciudades sean lugares de inclusión, tolerancia y oportunidades, porque la sociedad vive con preocupante normalidad que las chicas sean acosadas a diario en el espacio público. Sin embargo, es una cuestión de desigualdad de género que afecta directamente a sus derechos: a su libertad y a su igualdad", asegura Lara Martínez, directora de Incidencia Política de Plan International.

Investigadores del grupo GAME de la UOC colaboran en este proyecto en la recogida y el análisis de la información para estudiar la situación del acoso callejero. Estos expertos en el uso de metodologías de investigación cuantitativa y cualitativa analizan, para Plan International, los datos obtenidos en la encuesta en línea que las personas encuentran al acceder al mapa.

Para Silvia Martínez, profesora de los Estudios de Ciencias de la Información y de la Comunicación e investigadora responsable de la aportación de la UOC en el proyecto, participar en Safer Cities for Girls supone formar parte de una iniciativa basada en la crowdsourcing, donde la empatía y el componente emocional vinculado a la participación de las chicas contribuyen a crear un discurso colectivo que se integra en una narración más amplia, la movilización social feminista.

"La oportunidad de cruzar la información con otras bases de datos relacionadas con las dinámicas y el funcionamiento de las ciudades analizadas permitirá contribuir a la generación de conocimiento relacionado con un aspecto clave como es el de la seguridad", añade Silvia Martínez.

Tras el análisis de la información recogida, Plan International redacta un informe, con la participación de la UOC, donde se recogen recomendaciones a las instituciones y los responsables de la mejora de la seguridad de las jóvenes en las ciudades. Todo esto con el objetivo de cuantificar y tener datos fiables sobre este tipo de violencia de género y construir ciudades seguras, responsables e inclusivas partiendo de las experiencias y propuestas de las participantes.