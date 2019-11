"Os necesitamos a todos". Con este contundente mensaje anima el humorista sevillano Jorge Cadaval a los ciudadanos a que hagan donaciones a Cáritas. En un vídeo que ha difundido el organismo perteneciente a la Parroquia de Santa Ana, en Triana, el miembro de Los Morancos hace un llamamiento para que desde esta sede en Triana se puedan aumentar las ayudas, sobre todo, teniendo en cuenta la cercanía de fechas como la Navidad.

"Pedimos ayuda para que, en estos meses de noviembre y diciembre, aquellos que, como yo, que tenemos la suerte de trabajar y de tener un sueldo digno y poder ayudar a nuestra familia, además, ayudemos a más familias que lo necesitan, que hay mucha gente en exclusión social y muchos vecinos necesitados", explica Jorge Cadával mientras habla directamente a cámara.

El humorista hace un recorrido por las instalaciones que tiene Cáritas en la Parroquia de Santa Ana donde se aprecia la necesidad de recursos y se muestra la escasez de productos con los que cuenta actualmente este organismo parroquial. "¡Mirad cómo estamos!", exclama durante la grabación mientras señala estanterías totalmente vacías en el almacén de Cáritas en Santa Ana. "Están las estanterías vacías y esto hay que llenarlo. Y no sólo pasta, arroz o garbanzos, hay que donar de todo", insiste.

"Hay que ser más solidarios porque muchos vecinos que, aunque no lo sepamos, nos necesitan", concluye Jorge Cadaval al tiempo que invita a todos los ciudadanos a que pasen por esta sede de Cáritas en Triana donde se ayuda a una media de 80 personas de familias en exclusión social o en riesgo de ello o con escasos recursos.

El mismo organismo avisa en su página web de que no sólo se necesita la donación de estos alimentos no perecederos. La organización explica que, entre sus actividades, además de la entrega de alimentos de primera necesidad también se realizan visitas a enfermos; se facilitan alojamiento y suministros (agua, luz, etc...); se necesitan juguetes (sobre todo en la época navideña), material escolar y otros enseres.