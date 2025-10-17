Carmen Castillo, consejera de Educación: "Con 14 años sí sabemos lo que estamos haciendo"

La Consejería de Educación de Andalucía ha iniciado acciones tras el trágico caso de suicidio por acoso escolar ocurrido recientemente en Sevilla. Según volvió a confirmar la consejera, Carmen Castillo, la inspección educativa se personó inmediatamente en el centro tras conocer los hechos, donde se ha detectado que no se activaron los protocolos pertinentes pese a existir indicios claros de la situación que atravesaba la menor.

"Lo que sabemos hasta este momento es que no consta el inicio de ninguno de los dos protocolos que tenían que haberse abierto con los indicios que tenemos", ha explicado la titular de Educación, refiriéndose al protocolo para prevenir el acoso escolar y el protocolo para la prevención de conductas suicidas. Esta grave omisión ha llevado a la Consejería a trasladar toda la información a la Fiscalía "por si hubiera responsabilidades de tipo penal".

La responsable andaluza ha subrayado que los adolescentes implicados, mayores de 14 años, pueden tener responsabilidad legal por sus actos. "Con 14, 15 y 16 años sí sabemos lo que estamos haciendo", ha manifestado, haciendo un llamamiento a las familias para que asuman también su parte de responsabilidad en la educación de sus hijos.

Responsabilidad compartida entre escuela y sociedad

Además de la vía judicial, la Consejería ha iniciado expedientes administrativos contra el centro educativo. "Se ha requerido a este centro para que inicie las actuaciones correspondientes", ha explicado la consejera, quien ha querido dejar claro que estas situaciones son responsabilidad de todos, no sólo de los centros educativos.

La representante de Educación ha destacado el esfuerzo que realizan los centros en la transmisión de valores como la empatía y el respeto, aunque ha señalado un factor agravante en los casos de acoso actuales: "Las redes sociales hacen que estas situaciones se produzcan 24 horas al día, siete días a la semana". Esta circunstancia dificulta enormemente la labor de los centros, ya que muchos episodios de acoso ocurren fuera del horario escolar.