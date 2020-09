Las cenizas de la operación Crótalo

La Guardia Civil había solicitado el uso para funciones policiales de dos de los tres vehículos que ardieron hace una semana en las puertas de la comandancia del instituto armado, en Montequinto. Los dos coches fueron incautados en una investigación desarollada por la Guardia Civil en distintas provincias españolas, la operación Crótalo. En ella, desarrollada entre entre febrero y agosto de 2019, se desmanteló una organización criminal que abastecía droga a las islas Baleares. Se saldó con 30 detenidos, 87 kilos de cocaína intervenidos y tres laboratorios de procesamiento de drogas desmantelados. Entre los arrestados había personas de nacionalidad española, colombiana y guatemalteca.

Todos ellos pertenecían a una organización criminal asentada en Valencia, Barcelona, Gerona, Murcia y Mallorca que tenía como objetivo la introducción de droga en España para su posterior distribución en la isla de Mallorca. La organización empleaba diversos métodos para como la ocultación del estupefaciente en mercancía legal o la disolución de la droga en aceite de soja.

En la última fase se registraron siete inmuebles en Lloret de Mar (Gerona), Badalona, y Canovelles (Barcelona), Valencia, Molina de Segura, Palma e Inca (Baleares) y se incautaron 5.700 plantas de marihuana; 1,5 kilos metanfetaminas; 70.000 euros en efectivo, tres vehículos y numerosos útiles para la preparación del estupefaciente.

La Guardia Civil registró una vivienda en Lloret de Mar que tenía tres plantas, cada una de las cuales dedicada a un proceso diferente: el cultivo de marihuana, el proceso de transformación en hachís y la preparación para su venta. La organización tenía una ramificación en la provincia de Sevilla, concretamente en la localidad de Espartinas, que cayó en una fase anterior, en la que se intervinieron los dos vehículos que ardieron la semana pasada.

Ambos coches eran del mismo propietario y estaban en depósito en la Guardia Civil por orden del juzgado de Instrucción 9 de Palma de Mallorca. La Guardia Civil había solicitado a la Audiencia de Baleares que pudiera disponer de ambos vehículos de alta gama para funciones policiales. Esto es algo muy usual en las Fuerzas de Seguridad, que utilizan para el trabajo policial los vehículos decomisados a narcotraficantes. Suelen ser coches mucho más potentes que los oficiales de la Policía o la Guardia Civil, y con ellos se permite una mejor respuesta ante las mafias, sobre todo si hay que entablar una persecución o algún servicio que requiera de vehículos de gran cilindrada.

Para ello hay que colocarle un equipo de transmisiones, medios luminosos y acústicos propios del trabajo de las Fuerzas de Seguridad. Precisamente eso es lo que la Guardia Civil había solicitado a la Audiencia de Baleares, que todavía no había decidido sobre el asunto. Mientras, los coches estaban aparcados en la calle, a las puertas del acuartelamiento de Montequinto, ya que no había espacio disponible en el interior del recinto. Fue allí donde ardieron la noche del sábado. Todo apunta a que los incendios fueron intencionados, si bien no ha trascendido aún nada de la investigación. Los vehículos han quedado inutilizados. Varias personas acudieron a hacer fotografías de los mismos poco después, y fueron identificadas por la Guardia Civil por ello.