El centro en Sevilla está muerto

Muchas veces habrá escuchado el lector de este artículo el aserto que le da título al mismo. El centro es un sitio muy atractivo en el que todo el mundo quiere estar, es cómodo y goloso para el personal acomodaticio; un lugar donde dejarse ver y alternar -incluso a ligar- aunque no se viva allí. Porque en el centro realmente no vive casi nadie. Como dice un ilustrísimo tabernero hispalense de su local: “todos presumen de ir”. Las causas de la decadencia del centro hay que buscarlas en la pérdida de cualquier autenticidad. Casi todo son franquicias de consumo fácil, locales caros que pasan de mano en mano en poco tiempo, espacios de liviano pasar donde hay poco o ningún margen a los valores culturales tradicionales. Lo mismo da ocho que ochenta o Juana que su hermana: todo vale con tal de que esté en el centro. La excusa perfecta es estar alrededor de Constitución o como mucho en las estribaciones de Martin Villa. En el centro cada vez hay menos ciudadanos y más personajes populares, mucha niña mona arrimada y mucho trilero y descuidero.

Y esto es porque el centro tiene muy buena prensa. Siempre la ha tenido. Allí no hace frio ni calor, sobre todo si se anda por la sombra a buen recaudo de los rigores extremos del termómetro. Lo cierto es que a pesar de todo cada vez se ven más escaparates vacíos y su mercancía, a pesar de estar bien pregonada, ya no se vende como antes. Es lo que tiene el centro, que tanta insipidez termina cansando. Al final el pueblo que se pasea por el centro se vuelve a la periferia porque, queramos a o no, a todos nos tira lo auténtico, la pureza de allende murallas. Si San Fernando levantara la cabeza no reconocería ni su calle en este nuevo centro con espadas y sin caballos. Una plaza nueva que siempre que rehúye de cualquier reminiscencia histórica.

Si es que, hasta geométricamente hablando la explicación es clara: el centro es circular, redondo y sin principios. En las afueras en cambio hay que pensar adonde ir, saber y conocer bien los sitios para no equivocarse; en cambio en el centro está todo a mano y a pie, fácil. Un Arenal intrigante por donde no pasa el tiempo. Y a pesar de todo, ¡qué atrayente y atractivo resulta el centro! (aunque esté muerto).