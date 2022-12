La mayoría de los centros de salud de Sevilla vuelven a cerrar por la tarde en Navidad

Al igual que hace de forma habitual en verano, y también ha llevado a cabo de manera recurrente en las últimas navidades, el Servicio Andaluz de Salud (SAS) procederá al cierre por las tardes de la mayor parte de los centros de salud de la capital durante estas fiestas.

La medida afecta a 26 ambulatorios del total de 35 con los que cuenta el SAS y se aplicará desde el 26 de diciembre al próximo 8 de enero. Un periodo de tiempo en el que sólo estarán disponible en horario vespertino los puntos de urgencias, en los centros de salud de Alcosa, Amate, el Greco, Cachorro, Pino Montano B, Ronda Histórica y Torreblanca, que abrirán de 8:00 a 20:00 horas, además de Fuensanta y Bermejales, donde se atenderán pacientes en horario de 9:00 a 20:00 horas.

Es decir, el primer escalón de la sanidad volverá a funcionar a medio gas durante un par de semanas, marcadas, además, por ser periodo de alta frecuentación, lo que en años anteriores ha favorecido que aumente la presión en las urgencias hospitalarias, que este año ya han afrontado problemas importantes por el adelanto de la explosión de virus respiratorios a principios de noviembre. Situación que ha sido denunciada por los pediatras, que alertan del impacto que está teniendo en el segundo nivel asistencial "la situación de precariedad de la Atención Primaria". El resultado, según apunta la Asociación Española de Pediatría (AEP) en un comunicado, "urgencias desbordadas y con esperas prolongadas, demoras en la atención y derivaciones a centros hospitalarios que no están justificadas y que complican aún más la situación".

Con este panorama, los centros de salud llegan a la Navidad con una demora media de 14 días en las citas para el médico de familia y, en ocasiones, incluso más, ya que no hay disponibilidad en las agendas. El cierre de los centros de salud por las tardes no es una medida nueva y prácticamente se encuentra instaurada en el sistema sanitario como una forma rápida de solucionar la falta de personal sustituto para cubrir las vacaciones de los sanitarios.

La decisión no es compartida por el sindicato de Enfermería, Satse, en Sevilla, cuya secretaria provincial, Reyes Zabala, rechaza la medida al tratarse las navidades de un periodo de tiempo marcado por la alta frecuentación. "La solución no pasa por restringir el horario a la población en la Atención Primaria, pasa por la contratación para dar respuesta a la ciudadanía y para poder dar los días a los compañeros que llevan trabajando todo el año, cubriéndolos con otros profesionales y no mermando los horarios de asistencia sanitaria durante los periodos de alta frecuentación", ha manifestado en declaraciones a este medio.