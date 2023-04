La cerveza en las puertas de los bares entra en la campaña electoral

La costumbre sevillana de tomar cerveza en la puerta de cervecerías como el Tremendo, el Vizcaíno o Casa Coronado protagoniza estos días uno de los debates más enconados de la precampaña electoral. El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha aprovechado las quejas de los hosteleros para abanderar una campaña que ha tenido cierto eco en las redes sociales, con el hashtag #lostanquesalacalle.

Sanz anunció ayer que hará una ordenanza específica para bares singulares e históricos de Sevilla en cuanto tome posesión como alcalde tras las elecciones del 28 de mayo. Así se lo hizo saber personalmente a los hosteleros que regentan estos negocios señeros de la ciudad, que según él se han visto afectados por las medidas "restrictivas y arbitrarias" del alcalde, Antonio Muñoz, "que impiden consumir al cliente en la calle si no está sentado de manera estabulada en un velador".

"Este hecho está provocando la pérdida de ingresos en estos negocios, en la mayoría de las ocasiones de reducidas dimensiones, por la pérdida de clientes y por las multas que no paran de recibir". Del mismo modo, Sanz argumentó que este modelo de ciudad que quiere imponer el alcalde socialista "va contra la idiosincrasia de establecimientos clásicos" como El Tremendo, Coronado o Casa Vizcaíno, incluso de barrios de Sevilla como Pino Montano o el Tiro de Línea, entre otros; que basan su forma de vida, atención al cliente y trabajo, desde hace décadas, en este formato que "ahora quiere eliminar este gobierno socialista".

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla ha recogido en primera personas las quejas de estos establecimientos que le han trasladado "su desesperación" ante esta situación, así como las opiniones de "miles de sevillanos que ven como están desapareciendo estos bares que forman parte del ADN de la ciudad".

Tras una visita al Tremendo de Santa Catalina, Sanz ya señaló en sus redes sociales que hay negocios singulares en Sevilla que deben seguir manteniendo su esencia. "La singularidad de estos bares reside también en su compatibilidad con la vida de los vecinos, están perfectamente integrados en sus barrios, su apertura coincide, en gran medida, con horarios que no entran en conflicto con el descanso y no tienen cocina ni música", apuntó Sanz.

La respuesta municipal

El delegado del Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, Juan Carlos Cabrera, acusó ayer al candidato del PP de "difamar", de "hablar sin haber escuchado a los hosteleros" y de "causar malestar a los propietarios de los negocios y al propio sector, que se sienten utilizados por José Luis Sanz para su campaña electoral llena de mentiras".

"No existe ningún cambio de normativa, ninguna instrucción, ninguna orden, ni ningún programa de inspecciones de establecimientos por sacar vasos a la calle. No ha cambiado nada desde hace años", recalcó Cabrera, quien ha recordado que la ordenanza se aprobó en 2014 --"cuando ostentaba la Alcaldía Juan Ignacio Zoido, del PP"-- y desde entonces, "se acordó modificarla precisamente para favorecer la actividad de establecimientos tradicionales pequeños que no tenían veladores de acuerdo con la normativa", señaló en una nota de prensa.

"Así se suprimió la limitación condicionada por el aforo en el interior que había planteado el PP. Con la normativa del PP no estaría el Salvador como está y se modificó para permitirlo. También se amplió el espacio para veladores en vía pública y se permitió el uso de plataformas en aparcamientos. Se ha sido por tanto muy flexible con la hostelería adaptándonos a las circunstancias especialmente por la pandemia", subrayó Cabrera.

El delegado de Gobernación explicó que la principal limitación que tienen algunos negocios es la accesibilidad. "Es algo que debe cumplirse. Si hay una denuncia porque no se puede pasar por la acumulación de personas bebiendo la policía tiene la obligación de actuar, pero, en cualquier caso, son circunstancias excepcionales", apuntó.

Por todo ello, resaltó que no hay ninguna campaña, "sólo ha habido actuaciones puntuales en esos y en otros negocios cuando hay un incumplimiento de la norma que es denunciado por otra persona, que supone un grave problema de accesibilidad o que puede interferir en el dispositivo de seguridad de la Semana Santa".

"No consta ninguna denuncia al Vizcaíno --emblemático bar de la calle Feria-- y en los otros casos del Tremendo --en Santa Catalina-- y el Coronado se actuó en Semana Santa debido a las medidas de control específicas de esos días", concluyó Cabrera.

Los vecinos, en contra de que se beba en la calle

Las asociaciones de vecinos del casco antiguo mostraron ayer su preocupación por la petición de los hosteleros de que los clientes puedan beber delante de sus locales. "Nuestra preocupación ha sido mayor cuando vemos que el señor Sanz, candidato del PP, está apoyando está medida", apuntó la presidenta de la asociación de vecinos Estación de Córdoba, Lola Dávila.

"Este señor no sabe lo que padecemos los vecinos con estas concentraciones de gente bajo nuestras casas, bebiendo en las puertas de los bares. Esto está ya regulado con los veladores, por cierto ruidosos, pero nos aguantamos siempre cumplan la ordenanza", insistió esta representante vecinal.

Dávila rechazó la postura de Sanz de "apoyar algo que va a fastidiar y mucho a los vecinos" y pidió a los candidatos que "velen por el descanso" de los mismos.