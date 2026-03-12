Cirugía 3D en el Macarena para corregir una deformidad de rodilla en una niña de 15 años

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha realizado por primera vez una intervención quirúrgica a una paciente pediátrica, utilizando guías de corte personalizadas, que ha permitido la corrección de una deformidad en la rodilla de una niña, de 15 años de edad, a la que esta disfunción le dificultaba la marcha.

La elaboración de estas guías personalizadas de corte requiere estudios previos de tomografía computarizada. El empleo de tomografía computarizada permite reconstruir en tres dimensiones la anatomía específica de cada paciente y planificar sobre esa imagen el gesto quirúrgico más adecuado. Además, según fuentes del centro, la posibilidad de imprimir huesos a tamaño real en 3D facilita que el equipo ensaye previamente la cirugía, pruebe la guía personalizada y confirme la corrección deseada antes de entrar en quirófano.

Asimismo, esta metodología aporta mayor previsibilidad y optimiza los resultados funcionales en pacientes. Ensayar la intervención de forma extracorpórea aumenta la seguridad y la eficacia de la cirugía real.

La traumatóloga del Hospital Virgen Macarena y artífice de esta innovadora intervención quirúrgica, Gloria Fernández, ha asegurado que la guía ayuda a los profesionales a "hacer el corte en el hueso en el lugar exacto, y nos facilita la colocación de la placa para sujetar el hueso en su posición correcta, dándonos una precisión exacta de dicha corrección, que en este caso eran 16 grados de rotación interna".