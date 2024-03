Una cita con el sabor y la diversión

Todo está preparado para vivir en Rota una de las citas más esperadas. singulares y apetecibles del calendario de fiestas de la provincia de Cádiz: su Festival de la Pizza, un evento que cuenta con una enorme aceptación y que este año alcanza su quinta edición, con el objetivo de repetir el éxito de anteriores convocatorias, que transformó a este municipio en el epicentro del sabor y la diversión.

Con Enrique Sánchez como padrino, un profesional muy conocido que mantiene un programa de cocina en Canal Sur y que además cuenta con un especial vínculo con la localidad, el bulevar Bahía de Cádiz de Rota volverá a abrir sus puertas, un año más, para ser escenario desde el 14 hasta el 17 de marzo de esta iniciativa y de un sinfín de actividades que la acompañan, todas ellas pensadas para el disfrute de todos los públicos.

De esta manera, las personas que se acerquen a este Festival tendrán la oportunidad de descubrir la original pizza roteña, o disfrutar de las ya más tradicionales americana o napolitana, que ofrecen en las carpas instaladas en el bulevar los siete establecimientos que concurren a esta actividad: ‘Gallego’, Pizzería ‘Villa de Rota’, Parra’s, Slice of New York, Pizzería ‘La Palma’, Domino’s Pizza y The Pizza Spot. A ellos se suman dos heladerías artesanales de Rota, como son ‘Margarita la Fresca’ y ‘La Fábrica de Oli’.

A todos ellos, recientemente, la teniente de alcalde delegada de Desarrollo Económico de la ciudad, Encarna Niño, “agradecía el esfuerzo que realizan” con su participación. Asimismo, la edil mostraba su convencimiento de que esta actividad “será un año más un gran evento” que atraerá público a la ciudad.

En este mismo sentido, se manifiesta Keki, que junto a su hermano Robert, regenta la pizzería ‘Gallego’, una de las que desde el principio han apostado por esta iniciativa. Para el pizzero roteño, su experiencia ha sido “bastante positiva, en este espacio donde se unen gentes de todas las edades para disfrutar de las pizzas y de las actividades que se organizan”.

Keki destaca el ambiente familiar y las características de este evento, “muy similar al que se hacen en muchos lugares de Europa”, a la vez que sirve para que los pizzeros “salgamos de nuestro espacio natural y compartamos experiencias con otros compañeros”.

De esta edición, espera que “sea todo un éxito y las personas se impliquen y disfruten como en anteriores ediciones”.

Por su parte, Pedro Cascobelo, propietario de la pizzería ‘Villa de Rota’, recuerda los inicios un tanto dificultosos de este Festival, pero “gracias a Dios, hoy en día estamos muy bien”, aunque reconoce que le gustaría una mayor participación de las pizzerías roteñas. Sobre esta convocatoria, confía en que “se repita el éxito de anteriores ediciones. Noto que la gente tiene muchas ganas, así que creo que habrá mucha afluencia de público”.

En similares términos se pronuncia Antonio García, copropietario de ‘Slice of New York’, quien también hace un balance positivo de las anteriores ediciones, “siempre hemos ido creciendo”, afirma, aunque al igual que Cascobelo echa de menos una mayor participación de establecimientos del municipio, “mejoraría considerablemente el Festival”. Este año espera que, “a pesar de la inflación, mejore, que vaya a más”.

Esta actividad está organizada por el Ayuntamiento de Rota, coordinada por Edificarte, y cuenta con la colaboración económica de la Diputación de Cádiz y el patrocinio de las firmas Solera Motor, Makro y Cash Diplo. En el acto de presentación, todos ellos coincidieron en agradecer al Consistorio su organización y mostrar su satisfacción por formar parte de este gran evento.