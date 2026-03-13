El colegio Buen Pastor de Sevilla gana el IV Torneo nacional de Debate de Economía Financiera

El centro educativo Colegio Buen Pastor de Sevilla se proclamó el pasado viernes 6 de marzo ganador del IV Torneo de Debate de Bachillerato sobre Educación Financiera que organiza el Consejo General de Economistas de España en una reñida final ante el representante del Colegio de Economistas de Cádiz, el Colegio San Felipe Neri.

El equipo compuesto por Guadalupe López, Guillermo Leal, Enrique Marqués, María Dolores Zapata, María Isabel Bernal, dirigidos por el formador, Miguel Natera se han medido ante diez centros finalistas de diferentes puntos de España, en la fase final del torneo nacional, resultando ganadores y, por tanto, revalidando el Colegio de Economistas de Sevilla el título a nivel nacional por tercer año consecutivo.

En la final territorial celebrada en la sucursal del Banco de España en la capital andaluza el 17 de febrerom se proclamó campeón provincial el Colegio Buen Pastor, representante del Colegio Profesional de Economistas de Sevilla. La fase nacional se celebró el jueves 5 de marzo a Madrid en la sede del Consejo General de Economistas de España (CGE). La inauguración estuvo a cargo del presidente del CGE, Miguel Ángel Vázquez, y en la clausura y entrega de premios participaron, además de Vázquez, Regina Rodríguez-Pomar, la directora de Protección al Inversor, Prevención del Fraude y Educación Financiera de la CNMV; Amelia Pérez Zabaleta, vicepresidenta primera del CGE, Ana María Moreno, secretaria del CGE y Augusto Cobos, director del Torneo.

El tema central de esta edición fue "¿Es el uso del dinero digital más eficiente y responsable que el uso del dinero en efectivo?, un tema de gran trascendencia habida cuenta del cada vez más frecuente uso de medios digitales frente al efectivo por parte de los jóvenes. Los participantes debatieron, defendiendo posturas a favor y en contra, explorando los puntos fuertes, así como los riesgos que los medios de pagos presentan para las nuevas generaciones.

En la fase de grupos, el Buen Pastor incluyó enfrentamientos con equipos destacados como el Colegio SEK Alborán de Almería, el Colegio Santa Joaquina de Vedruna, Carmelitas de Cartagena, el IES Sierra Sur de Jaén en cuartos de final, y el IES Valle del Azahar de Málaga con quien se midió en la semifinal. En la final, el Colegio sevillano se impuso al Colegio San Felipe Neri de Cádiz, demostrando una excelente preparación y cohesión de los miembros del equipo.

El torneo de debate tiene como objetivo el acercamiento a los estudiantes al pensamiento económico, para propiciar un incremento de la cultura financiera. Se busca generar un espíritu crítico ante los planteamientos propuestos, con el desarrollo de habilidades de reflexión y capacidad de argumentación, de manera que los alumnos adquieran instrumentos que puedan servirles en su vida académica, laboral y personal. "Estas iniciativas reflejan el compromiso del CGE con la promoción de la educación financiera y el desarrollo de competencias clave en los jóvenes, preparándolos para enfrentar los desafíos del entorno económico actual", según el Colegio de Economistas de Sevilla, al frente del cual está Francisco Tato.

El Consejo General de Economistas de España (CGE) organiza esta fase nacional del Torneo de Debate Económico, que celebra su cuarta edición. enmarcado en el Plan de Educación Financiera del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, colaborando así mismo, el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Más de 150 centros educativos y 800 alumnos de toda España han participado en esta iniciativa, que busca fomentar la educación financiera y el pensamiento crítico entre los jóvenes.