Un colegio lleva dos años esperando los aseos para alumnos de Infantil

La comunidad educativa del Colegio Pablo Ruiz Picasso, en Los Palacios y Villafranca, junto con el alcalde de la localidad, Juan Manuel Valle, y varios concejales del Ayuntamiento palaciego se han concentrado este jueves a a las puertas de la Delegación territorial de Educación para volver a reclamar el comienzo inmediato de las obras de los aseos en las aulas de Infantil de este centro.

Para el alcalde, se trata de una “reivindicación justa” demandada desde febrero de 2017”, frente a la cual “la Junta de Andalucía ha incumplido los diferentes compromisos que asumieron”. Según el primer edil palaciego, desde la administración autonómica ya dijeron que iban a empezar las obras de estas instalaciones el verano pasado.

“La Delegación territorial de Educación nos confirmó el miércoles que lo que se encuentra en licitación es la redacción técnica del proyecto, pero no las obras en sí, por lo que nos podemos encontrar con otro largo periodo de tiempo hasta que tengamos los nuevos aseos”, ha advertido el alcalde palaciego.

Valle también recordó que hace unos años el Ayuntamiento asumió, tanto con el AMPA como con la dirección del centro y la propia Junta, que el Consistorio acometería una serie de mejoras en el colegio y la Consejería de Educación desarrollaría otras.

El Ayuntamiento de Los Palacios ha gastado más de 300.000 euros en mejorar las instalaciones del colegio

“Nosotros hemos ido más allá de aquel compromiso. De hecho, se está realizando la mayor inversión desde la construcción del colegio en 1984. Estamos gastando 313.000 euros en el arreglo de pistas deportivas y cubiertas así como en la eliminación de barreras arquitectónicas”.

La Junta, según el alcalde, no cumple con el compromiso de “construir unos aseos dentro de las aulas de Infantil, como existen en todos los colegios”, tras “dos años dando pares y nones”. “Lo que reivindicamos es muy necesario y no vamos a cesar hasta conseguirlo, porque además es algo que Educación prometió. Han reservado consignación presupuestaria en 2017 y 2018, pero en 2019 aún no están adjudicadas las obras”, ha abundado Valle.

Tras la concentración, el secretario general de Educación en Sevilla ha atendido al regidor municipal y al AMPA. En el encuentro les ha explicado los pasos que se están dan en esta cuestión. Por su parte, tanto el alcalde como los padres han advertido que si las obras no se adjudican en un periodo razonable, intensificarán las protestas.