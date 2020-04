Los colegios de Sevilla tendrán un puente festivo del 11 al 14 de junio

Los centros educativos de Sevilla tendrán un puente festivo del 11 al 14 de junio. Se trata de la modificación efectuada en el calendario escolar habida cuenta del cambio en la jornada no lectiva de este miércoles 29 de abril, que será sustituida por el viernes 12 de junio, día posterior a la festividad del Corpus Christi.

Para aprobar esta alteración, el Ayuntamiento hispalense convocó ayer el consejo escolar, órgano con potestad para diseñar el calendario escolar y cuantos cambios haya que realizar en él.

En este sentido, debe tenerse en cuenta que cuando se aprobó el calendario de este curso, se fijó el 29 de abril como día no lectivo al ser miércoles de farolillos, jornada no laborable en la ciudad. Sin embargo, tras aplazarse la celebración de la Feria de Abril -que finalmente ha sido suspendida- este día se sustituyó por el 23 de septiembre. Dicho cambio no se puede efectuar en el calendario escolar, pues debe realizarse en el curso vigente.

Hasta hace pocos días el 29 de abril se mantenía como día no lectivo, pero la normativa que rige en la provincia de Sevilla obliga a que un día de libre disposición local no haya clases, motivo por el cual en la tarde del martes se procedió al cambio. El consejo escolar también decidió que esta jornada no lectiva pasara al viernes 12 de junio, por lo que los menores tendrán para entonces un puente de cuatro sin recibir enseñanzas.

Para entonces, y si se cumplen todos los requisitos epidemiológicos, la provincia de Sevilla se encontrará ya en la tercera fase de la desescalada de la pandemia de coronavirus, por lo que muchas familias tendrán la posibilidad de llevar a sus hijos -siempre que tengan menos de seis años- al colegio. Para ello, los padres han de desarrollar un trabajo de forma presencial y deben firmar una autorización. También regresarán al aula los alumnos del segundo curso de Bachillerato y del segundo ciclo de grado medio y superior de FP. En todos los supuesto la asistencia es voluntaria.