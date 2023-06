"A esa del segundo la tengo que rajar"

Una vecina de la zona de San Marcos, Reyes García, relató a este periódico su experiencia con uno de los indigentes que atienden las monjas de Santa Isabel, cuyo representante aseguró recientemente que éstos están perfectamente integrados en el barrio. La mujer asegura que se tuvo que mudar por las amenazas de este hombre, que le dijo que iba a rajarla.

La mujer responde así a Enrique García Cumbreras, que aseguró hace unos días que un grupo de vecinos de San Marcos están "criminalizando" a las monjas y lo hacen "incluso con perfiles anónimos en las redes sociales". "Su objetivo no es controlar el reparto de bocadillos, sino que desaparezca", apuntó en una carta el director general de la Fundación Madre Dolores Márquez, en la que respondía a varios vecinos que denunciaron la inseguridad, incivismo y tráfico de drogas en la zona, que achacaban al efecto llamada provocado por la labor solidaria de las monjas.

La vecina se identifica como una funcionaria de 61 años, funcionaria, que "nació en la Calle Peñuelas" y fue educada en el antiguo colegio de monjas La Purísima Concepción en la calle Socorro. "Las monjitas me dieron una educación religiosa y me enseñaron que mentir es pecado y eso es lo que usted está haciendo por desconocimiento estoy segura, pero que su mentira está perjudicando a muchos vecinos pues pone en peligro la seguridad de niños, mujeres y no tanto de hombres, y les explico por qué".

Reyes García recuerda que en las declaraciones del representante de las monjas, en defensa de la labor altruista de las mismas, nombró a una persona como ejemplo de integración en el barrio de San Marcos. "Lo siento, pero después del año que este señor me hizo pasar se me han retorcido las tripas y de ahí que me sienta en el derecho a contestarle".

La funcionaria apunta que alquiló un piso en la calle Hiniesta, una vivienda que hace esquina justo encima del rincón en el que el indigente pernocta a diario. "Mis hijos ya se independizaron y yo estaba cansada de venir de mi pueblo en coche todos los días a trabajar, como hace cualquier persona que quiera integrarse de verdad en la sociedad, que aunque me consta que los trabajos están difíciles, la intención de conseguirlo ya dignifica".

"No es este el caso de este señor, cuyo trabajo mas especializado es instigar a los vecinos a que les de dinero. Casi todos lo hacen, pero si alguno pasa en ese momento, incluso disculpándose porque no tiene, este señor les insulta con palabras que estoy segura que cualquiera de las monjitas de Santa Isabel se escandalizaría. A esto se le llama chantaje. Y es así como tiene a todo un barrio asustado", relata la mujer.

Esta vecina insiste en que "otro de los oficios" del indigente "es insultar a las mujeres sin motivo. "Eso he estado aguantando durante un año cada vez que salía a la terraza. No había forma de tomarse un domingo una taza de café sentada tranquilamente leyendo un libro, que a mi edad es lo que mas me gusta, cuando este señor me decía que era una marquesa y que era tan guarra como todas las mujeres".

"Recuerdo uno de los insultos que me llamó mucho la atención cuando me decía que su mujer ya estaba en el otro barrio y que si yo me creía que iba a durar toda la vida, que me tenía que ver con los gusanos. El señor fue deteriorando su comportamiento hacia todos los vecinos que pasaban por allí y me consta que muchos le daban ropa, incluso le ofrecían muebles que ya no querían para que él los vendiese y consiguiese unos euros. Vendía muebles y tenía otras clases de trapicheos que nunca pude saber de que se trataba pues ahí sí bajaba la voz", continúa esta vecina.

Reyes García recuerda lo vivido un día que regresó de un viaje y se encontró a este hombre "peleándose a gritos con unos vecinos suramericanos". "Él le decía que no tenía nada que darle, que tenía una familia que mantener y no podía mantenerlo a él también. Al pasar yo, me di cuenta de que estaba bastante colocado y casi no se mantenía en pie, pero los insultos sí eran duros, altos y claros. Cuando me vio, desvió su atención y comenzaron de nuevo los insultos hacia mi persona, diciendo que si yo me creía una marquesa y que un día me tenía que rajar".

Cuando la víctima de estas amenazas subió a su casa, "asustada", el mendigo seguía con su tono amenazante. "La otra ya está en el otro barrio y ahora voy a por ti", o "a esa del segundo la tengo que rajar", fueron algunas de las frases amenazantes que este hombre profirió.

"Después de una larga noche sin querer decírselo a mis hijos porque una no quiere preocuparles, salí hacia mi trabajo pero con mucho miedo y al pasar por delante de nuevo su mirada insultante y desafiante. En ese momento empecé a temer por mi seguridad. Decidí ponerle una denuncia y comunicárselo a mi familia. Como supondrá, mi familia de momento me ordenó que saliese de esa situación y me quité de en medio durante unas semanas", apunta la señora.

"Unos amigos decidieron quitar el cartón para así conseguir que se marchara a otro sitio, cuando su mayor sorpresa es que encontraron un machete entre sus enseres. Con lo cual mi familia me obligó a salir del barrio por mi integridad. Me consta que la Policía anduvo buscándolo mucho tiempo para identificarlo, no sé si lo consiguió, pero ahora me encuentro en espera de lo que el juez decida porque se que si no pueden identificarlo no pueden llamarlo a juicio", añade esta mujer.

La vecina asegura que es "una persona con suerte. pues alquilé ese piso para ponerme la vida más fácil al estar cerca de mi trabajo". "Gracias a Dios, tengo mi casa aunque me coja más lejos. Pero siempre pensé que hay gente que no pueden permitirse el lujo de poderse ir del barrio porque tengan una vivienda en propiedad o porque no tengan dinero suficiente. ¿Cuál sería su futuro? ¿Vivir con miedo y/o exponerse a ser agredida?".

La mujer finaliza su relato considerando que "sería bueno que se plantee el tema conociendo bien a este sujeto, pues cualquier día puede suceder una desgracia y ahí todos podemos ser responsables". "Y que conste que siento que la labor de las Hermanas es importante, pero que no pueden estar de espalda a la realidad pues mientras ayudan a unos, sin querer están perjudicando a todo un barrio donde conviven niños, mujeres y hombres", concluye.