Cómo conseguir aumentar las ventas de tu negocio a través del mailing

¿Qué es el e-mail marketing y en qué se diferencia del e-mail masivo?

El emailing es el término que se encarga de realizar campañas publicitarias a través del correo electrónico. El e-mail es uno de esos canales que más revisamos en nuestro día a día, incluso en una gran medida comparado con los medios convencionales. Aparte de esto, el grado de implicación de la persona que recibe el correo se focaliza más en el contenido, del mismo que por ejemplo, en un anuncio de la televisión. Con ello y una potente base de datos, es posible promocionar una marca o un negocio entre todos aquellos públicos objetivo. Este servicio de emailing, a diferencia del e-mail masivo, busca aportar valor al cliente y no ser un simple correo de spam bombardeando sin sentido nuestra cuenta.

Esto último no solamente supondrá que las personas impactadas no compren nuestro producto o servicio, sino que dicha actividad hará que desancosejen a todo el mundo el negocio en cuestión para terminar odiando todo lo que representa. Esto se da porque la cuenta de correo electrónico es algo que tratamos como un espacio personal donde no está bien visto ser intrusivo si no se ofrece nada nuevo o sustancial.

Porque si bien en muchas ocasiones abrimos el correo electrónico para ver si hemos recibido un mensaje importante, otras tantas veces, simplemente lo abrimos para limpiar el contenido publicitario de las marcas.

Una de las cosas mejor valoradas por este tipo de campañas, es la capacidad que tienen para medir cómo se están desarrollando en tiempo real. Frente a la actividad publicitaria en los medios convencionales, en los que era difícil crear una correlación entre el impacto masivo y el número de ventas, el e-mailing no solo ofrece la posibilidad de saber cuántas personas han accedido a la compra a través de un enlace, sino otras variantes medibles y cuantificables, como puede ser el caso de:

Cuánta gente abre realmente los correos de la campaña.

Cuántos hacen clic en los enlaces que dirigen a la web del producto o servicio.

Cuántas respuestas se dan al e-mail por parte de los clientes.

Cuántos los mueven a carpetas de spam.

A cuántos les llega directamente al correo no deseado y terminan moviéndolo a correo deseado.

Cuánto tiempo tardan de media en interactuar con él y leerlo.

Éstos son datos positivos derivados de las acciones que los clientes pueden realizar a través de las campañas de emailing, pero no tendremos todos estos datos, simplemente aquellos relacionados con los clics y las aperturas de los envíos.

Entonces, ¿qué sucede con el resto de la información? Pues al tratarse de un medio que tiene a su vez clientes asociados a cuentas de correo independientes, esa información forma parte de proveedores como Gmail, Yahoo o Outlook, con sus propias IPs.

Así pues, si los usuarios de estas plataformas realizan interacciones positivas, como las que hemos mencionado anteriormente, esas campañas saldrán beneficiadas y no saltarán directamente a las carpetas de spam o al correo no deseado.

Esto sucede porque el algoritmo entiende que se genera un contenido con interés y de valor para los usuarios, principal diferencia como hemos hablado antes, del e-mail marketing y el e-mail masivo.

Por contra, si se dan interacciones negativas con los usuarios, como puede ser que borren los e-mails antes de abrirlos o marcarlos directamente como spam, entonces esto perjudicará al resto de correos de la marca o empresa. No existe ningún problema en que una persona no abra el e-mail si la selección es acertada, pero un bombardeo masivo en el que 200 personas no accedan al contenido, es algo que perjudica al histórico del dominio de origen, pudiendo perjudicar a las campañas siguientes de la marca a través de estos canales.

Servicios que nutren a los envíos de la cobertura suficiente

Ya hemos mencionado que el envío de una cantidad masiva de correos electrónicos no es buena, pero tampoco lo será el envío mensual a pocos contactos y con contenido similar.

Una opción que permite externalizar dicha labor con buenos resultados es la creación de campañas inteligentes de emailing con la herramienta de Mailrelay. Con este servicio se pueden enviar hasta 70.000 correos electrónicos al mes completamente gratis, pudiendo gestionar más de 10.000 contactos.

¿Qué tipos de campañas de emailing podemos escoger para ser más efectivos? Existen varias modalidades de campañas de emailing que se pueden crear a partir de tener unos objetivos claros y determinados: