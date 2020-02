Cs exige el control del agua en los edificios municipales de Sevilla

El concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Sevilla, Lorenzo López, reclamó ayer que el Gobierno local del PSOE ponga en marcha “las medidas necesarias” para controlar el gasto de agua en los edificios municipales. El edil advierte de que en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de la Ciudad de Sevilla (Paces), elaborado en 2017, se apuesta por “la gestión de la huella hídrica” de estos espacios, consistente en “implantar un sistema de gestión de los recursos hídricos en el que deben fijarse objetivos claros de ahorro en el consumo”.

López lamenta que “más de dos años después” de la aprobación de este plan el equipo de gobierno no haya tomado “ni una sola medida” en cuanto a la implantación de esta “huella hídrica”, que “suponía traducir en hechos concretos las palabras del Ayuntamiento en cuanto a la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente”. Sin embargo, “vemos una vez más como el PSOE no es capaz de cumplir lo que aprueba, al poner en riesgo a la ciudad y no permitir que esté preparada para prevenir, protegerse y paliar los posibles efectos de las diferentes amenazas climáticas”, advirtió.

El concejal de la formación naranja explicó que “la huella hídrica no es más que un indicador de uso de agua” que tiene en cuenta tanto el consumo directo como el indirecto por parte de un cliente o productor. Gracias a su implantación se puede conocer el volumen total de agua dulce que se utiliza y, en aquellos casos que así se detecten, “controlar un posible uso abusivo de este preciado bien”. Para ello, “se planteaba que en al menos diez edificios municipales se apostara por la reducción de la demanda de agua y la gestión eficiente de los recursos hídricos”, aunque “no hay indicio alguno de que esta medida se haya llevado a cabo”, indicó.

López recordó que el equipo de gobierno “es el único responsable de la no implantación de la huella hídrica en los edificios municipales”, así como de que “tampoco se estén cumpliendo los objetivos de ahorro en el consumo de agua en estos espacios públicos”.

Por tal motivo, reclamó “un cambio de rumbo” en estas políticas para “que Sevilla sea una ciudad más respetuosa con el medio ambiente”, más allá de declaraciones de emergencia climática que luego “no se traducen en medidas concretas, como es el caso de la huella hídrica, para la que no se ha dado paso alguno”.