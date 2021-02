Alertan de la "suspensión de cirugías oncológicas" en el Hospital de Valme por la alta incidencia de Covid

Al límite. Así aseguran desde el Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla que se encuentra el Hospital de Valme, con un "35%" de sus camas dedicadas a enfermos de coronavirus y una UCI "completamente saturada".

Una situación "desbastadora" que habría obligado a la dirección del hospital a adoptar "medidas desesperadas" como "la suspensión de todas las intervenciones oncológicas", así como la "derivación a su domicilio a pacientes Covid con neumonía bilateral cuando no precisen oxígeno". No obstante, las mismas fuentes matizan que se estaría estudiando la posibilidad de retomar a partir del lunes estas cirugías, aunque "sólo en los casos que no necesiten UCO".

En concreto, según el sindicato, las tres UCI de las que dispone (dos que ya tenía y una recién habilitada) se encuentran llenas de pacientes Covid, la mayoría de ellos, intubados, además de otros 180 pacientes ingresados en dos plantas y media. Asimismo, señalan las mismas fuentes, se ha habilitado una planta Covid en el Hospital El Tomillar con 22 camas, al tiempo que se plantea abrir una segunda planta más, y se ha trasladado a una docena de pacientes al Hospital Militar.

"Esta ocupación supone que un 35% de las camas del Hospital de Valme y un 30% de las camas de El Tomillar están ya ocupadas por pacientes con coronavirus. Si se abre la segunda planta Covid en El Tomillar, las camas destinadas para estos pacientes llegarán al 60%", señala el secretario de Acción Sindical del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla, Luis González.

Para hacer frente a esta situación límite, el centro habría convertido la sala de despertar de quirófanos en una UCI y se habría habilitado una sala de despertar nueva en la tercera planta, que ya se estaría planteando, según González, convertir también en UCI, y habilitar una nueva sala de despertar en otro sitio, además de abrir una unidad de Cuidados Intensivos más."Por mucho que estén monitorizando a pacientes en casa con un pulsioxímetro y se les llame por teléfono desde el hospital para su control, mandar a estos 80 pacientes a casa es una temeridad", denuncia el sindicalista.

Ante esta situación, CCOO exige que se pongan en marcha "otras alternativas", como la "medicalización de algún hotel cercano con personal de SAS para la atención o la derivación al Hospital Militar. En este sentido, el Sindicato advierte de que el recién abierto centro hospitalario "no está sirviendo de alivio porque es muy limitada la recepción de pacientes". "Sólo admite pacientes hasta las cinco de la tarde y no admite a pacientes que ya estén en planta en otro hospital, solo derivaciones de urgencia", aclara González.

"Para salvar la situación desesperada del Valme, desde CCOO proponemos ampliar las camas del Militar de las 48 iniciales a las 144 previstas y parar las derivaciones de pacientes con neumonía a sus domicilios, habilitando para ellos un centro medicalizado bajo control del Hospital de Valme", sentencia González.