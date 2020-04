Coronavirus en Sevilla: El Club de los Leones dona mascarillas y material de limpieza a la Policía Nacional

El Club de Leones se suma a la afortunadamente cada vez más extensa lista de instituciones que arriman el hombro en la lucha contra el coronavirus en Sevilla. La institución benéfica, que tiene como lema We serve, ha recaudado fondos entre sus socios y simpatizantes y con ellos han comprado mascarillas y material de limpieza. Productos imprescindibles para el colectivo al que han decidido donarlo: la Policía Nacional.

Varios miembros del club sevillano han entregado al cuerpo policial 2.000 mascarrillas, 260 litros de lejía para desinfectar los vehículos y 375 botes de gel antiséptico de 750 mililitros. No obstante, no se detienen ahí y esperan seguir sumando donativos para no surtir a los policías sevillanos.