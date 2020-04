Los datos del coronavirus en Sevilla empeoran: 49 nuevos contagios y ocho muertes más

No hay tregua. El impacto del coronavirus en la provincia sigue sin estabilizarse y los datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias este jueves vuelven a mostrar un repunte, que ya pudo observase el miércoles, pero que hoy se hace más evidente. El ritmo de nuevos contagios se acelera y las muertes pasan de las tres que se registraron en el día de ayer a las ocho de este jueves. Un balance que viene a demostrar que no se puede bajar la guardia y que pone en evidencia que la desescalada no será fácil.

El repunte de este jueves se aprecia también en las hospitalizaciones que vuelven a aumentar por encima de los diez nuevos ingresos y también crece el número de pacientes que requieren asistencia en alguna UCI de la provincia, pasando de las 137 que se estabilizó a principios de la semana a las 140 actuales, tras sumar un ingreso más el miércoles y dos en el día de ayer.

La otra cara de la moneda es la que representan las personas curadas. El ritmo de crecimiento del número de pacientes que se libran de la enfermedad tampoco se frena y hasta la fecha son 548 los curados en la provincia, 43 más en un día, y representan el 22% del total de afectados por el coronavirus en la provincia.

Desde que comenzó esta crisis sanitaria con el primer caso oficial en Sevilla -el 26 de febrero- y hasta la fecha hay 2.463 afectados por Covid-19 en la provincia, 49 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. El aumento progresivo de los fallecimientos es el aspecto más doloroso. En concreto, ocho más en un solo día que elevan el total de víctimas mortales a las 226. El ritmo de crecimiento de ambos parámetros se sitúa en un 1,9% y un 3,5%, respectivamente y mantienen a la provincia de Sevilla como la segunda andaluza tanto en número de contagios como de fallecidos. Sólo Málaga supera esta cifra con 2.741 positivos y 237 muertes.

Según la Consejería de Salud, del total de contagiados en la provincia, 1.065 han requerido hospitalización hasta la fecha (13 más en las últimas horas), mientras que 140 han necesitado ingreso en las UCI (dos más que el miércoles). La Junta no facilita el dato provincial en tiempo real, por lo que es imposible saber cuántos siguen recibiendo este tipo de asistencia en la actualidad. Sí publica, no obstante, esta cifra a nivel regional, siendo actualmente 1.019 el total de andaluces que siguen hospitalizados por coronavirus, de un total de 5.616, y 235 los que se encuentran en Cuidados Intensivos, el 33,4% del total de pacientes que han necesitado esta asistencia desde que estalló brote.

La capital registra la mitad de los nuevos contagios de este jueves

La pandemia no afecta por igual a toda la provincia. La capital sigue siendo la zona más castigada y, tras sumar 25 contagios en las últimas horas, el total de afectados se sitúa ya en los 1.200. Una cifra que supone la mitad de los nuevos positivos registrados en Sevilla este jueves y que representan el 48,7% del total de afectados. Los otros 24 nuevos positivos que recoge el parte diario de la Consejería de Salud se reparten entre los 7 que suma el distrito Aljarafe (453 en total), los ocho del distrito Sur (483) y también del Norte (199) y el nuevo caso que registra la zona Este, que alcanza ya los 128 casos.

El mayor número de víctimas mortales también se concentra en el distrito sanitario Sevilla. Desde que estalló la pandemia, la capital suma 108 muertes (seis más que el día previo); la zona Sur de la provincia 44, una más; el Aljarafe 39, tras sumar también una más; y las zona Norte y Este, 20 y 185, respectivamente tras no registrar nuevas víctimas en las últimas horas.

Respecto al número de curados, la ciudad de Sevilla también registra el mayor número de ellos, 274, que suponen seis más en 24 horas. El resto se reparte entre los 123 del Aljarafe, 91 del distrito Sur, 35 del Norte de la provincia y 25 de la zona Este.

Por provincias, y teniendo en cuenta el número de contagios, por delante de Sevilla se encuentra la provincia de Málaga tiene 2.741 casos anotados. Y ya por detrás están Granada con 2.251; Jaén, con 1.348; Córdoba, con 1.342; Cádiz, con 1.204; Almería, con 492; y Huelva, con 396. Unos datos que elevan el total de afectados en la comunidad por encima de los 12.000 casos tras sumar 316 nuevos contagios en las últimas 24 horas, un 2,65% más. Los fallecidos ascienden a 1.079, 29 más que ayer, y que suponen un crecimiento del 2,76 %, según los datos de la Consejería de Salud.