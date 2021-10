Sevilla supera a nueve comunidades autónomas en número de vacunas puestas

En Sevilla se han administrado 3.032.515 vacunas desde que comenzó la campaña. Una cifra que ha servido para inmunizar a más de millón y medio de ciudadanos y que sitúa a la provincia en el epicentro del mapa del avance de la campaña de vacunación a nivel nacional. Así lo avalan los datos.

Según las cifras que publica diariamente el Ministerio del Interior, la cifra de dosis puestas en la provincia a fecha de 21 de octubre es superior a la de hasta nueve comunidades autónomas. Son los casos de Castilla la Mancha, donde se han administrado desde diciembre de 2020 cuando empezó la campaña un total de 3.021.580 vacunas; Murcia, que suma 2.220.367 dosis; o Aragón, con 2.000.005. La cifra sevillana cobra más valor si se compara con el resto de comunidades a las que supera en este parámetro llegando casi duplicar los pinchazos puestos en Extremadura, donde se han inyectado 1.705.344 vacunas; Asturias, con 1.675.116 dosis; y Baleares, que acumula 1.603.409 antídotos pinchados; y triplicar el número de dosis administradas en otras como Cantabria (919.900) y Navarra (981.247). La provincia sevillana también supera de lejos la cifra de vacunas que se han puesto hasta la fecha en La Rioja, donde el acumulado es de 480.602 dosis y las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, que alcanzan un total de 101.936 y 114.116 dosis, respectivamente.

Con todo, a nivel regional, Andalucía es, con diferencia, la comunidad con más inmunizados. Desde que empezó la campaña se han administrado 12.809.353 vacunas, el 92,2% de las dosis entregadas, frente a las 1.115.599 que acumula Cataluña, la segunda en el ranking, y las 9.843.115 de la Comunidad de Madrid.

Sin cambios en la evolución de la pandemia

Mientras avanza la vacunación, el balance diario que ofrece la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía con los datos del Covid está deviniendo cada vez más monótono. Los datos se mantienen estables en Sevilla hasta el punto que podrían parecer una foto fija. Esto no quiere decir que no puedan producirse ligeros repuntes y descensos, pero no parece ser que vaya a volver a producirse una ola de contagios, a no ser que el Covid mute.

En esta línea, este viernes se han notificado 40 nuevos contagios en la provincia, con lo que un total de 176.639 personas se han infectado de covid-19 desde el inicio de la pandemia, según los resultados de los PCR y los test de antígenos, aunque la cifra aumenta hasta los 177.471 si se añaden todas los test serológicos. Los signos de esta mejoría son que sólo 427 de estos casos han salido a la luz en los últimos 14 días con pruebas PCR y test de antígenos, una cifra que superaba a diario hace apenas dos meses.

El departamento que dirige Jesús Aguirre, además, ha tramitado dos nuevos ingresos en los centros sanitarios, ningún traslado a UCI. Con esto, 12.878 ciudadanos han necesitado hospitalización desde febrero de 2020 por el coronavirus y 1.253 han requerido cuidados críticos.

Respecto a los curados, Salud ha tramitado 89 altas epidemiológicas en el último día, con lo que 173.294 aparecen como recuperadas, aunque algunas de ellas sigan con secuelas.

La nota negativa es que, tras dos días sin víctimas, en esta jornada hay que lamentar la muerte de otra persona como consecuencia del SARS-CoV-2, con lo que el número de fallecidos se eleva ya a 2.317.