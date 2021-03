"Yo nunca he tenido miedo por una enfermedad", admite con rotundidad Concha Moreno. Dentro de cinco meses cumplirá 83 años y hace un tiempo similar superó el Covid-19 tras infectarse en la residencia de mayores donde vive desde hace varios años. Ella es uno de los 2.000 residentes de geriátricos sevillanos que han contraído el virus en el último año y que, afortunadamente, puede contarlo.

Como buena comunicadora, ya que de joven hizo sus pinitos como locutora de radio en una emisora local, Concha no escatima en detalles para narrar la historia de su vida. La pandemia le sorprendió, como a todos en Sevilla, a las puertas de una de las mejores épocas del año. Cuando el olor a azahar presagia la llegada de la primavera y, con ella, el florecer más colorido en parques y jardines como el de la residencia Domusvi Santa Justa donde Concha pasaba sus momentos favoritos.

Aunque el virus impactó de lleno en el centro durante la primera ola, ella logró esquivarlo, no sin ser consciente de todo lo que se estaba viviendo en el mundo a causa de este nuevo patógeno al que llamaban SARS-CoV-2. "En la residencia nos enterábamos de todo lo que estaba pasando, pero no era de nuestro interés conocer más de lo que nos comunicaban desde dirección y los propios cuidadores. Yo no necesitaba saber más. Con lo que nos decían era más que suficiente para comprender que se trataba de un virus muy contagioso y que había que cumplir las normas", relata la residente.

Nacida en plena Guerra Civil, el 28 de agosto de 1938, e hija de Guardia Civil, Concha, que es la mayor de seis hermanos, siempre ha sido una mujer fuerte, de las que no se queda en la cama por enfermar. De su infancia, sólo recuerda haber tenido fiebres altas una vez. "Tendría siete u ocho años y cogí lo que llamaban las fiebres por las aguas turbias. Eran fiebres muy altas y era una niña. Lo pasé mal, por eso me acuerdo tan bien, pero se me curó y lo superé muy bien", cuenta Concha.

Pero fue el pasado otoño, ya en la segunda oleada de la pandemia, cuando cogió "un constipado muy fuerte" por el que acabó en el hospital. Empezó a tener tos y fiebre muy alta y sus familiares decidieron trasladarla a la clínica Santa Isabel, donde quedó ingresada algunos días. "A mí nadie me llegó a decir abiertamente que yo tenía coronavirus, pero yo no vi nada anormal. Entendí que si esto es un virus a nivel mundial, pues que yo también tendría que pasar por él", afirma con entereza.

De su paso por la clínica recuerda que la trataron "muy bien", que le vigilaban la fiebre, que iba "subiendo y bajando", y que tuvo mucha suerte porque el médico que la atendía "era guapísimo", bromea. Pero eso ya es pasado. El virus pasó por Concha sin dejarle ningún tipo de secuela y en algunas semanas volvió a la residencia totalmente recuperada.

El aislamiento en las habitaciones del centro durante casi un año por la duras medidas anti Covid sí se le ha hecho "muy pesado", pero Concha es positiva y siempre lo ha llevado "de la manera más normal". Cuando regresó al centro después de estar hospitalizada entendió que la situación no había cambiado por haber superado la enfermedad por lo que los días los seguía pasando, mayoritariamente, dentro de su habitación. "Yo sabía que salir era perjudicial y tampoco tenía muchas ganas", afirma.

Ahora, un año después, la situación es diferente. "Ya nos hemos acostumbrado al día a día. Nos levantan, nos asean y después de desayunar podemos pasar tiempo en el jardín. Es muy especial porque es botánico, y para mí es muy bonito y agradable poder pasar ahí las horas", dice.

Las vacunas han llevado a los centros de mayores un soplo de aire fresco y poco a poco se empieza a recuperar la normalidad, o la nueva normalidad, como ahora la llaman. "Ahora estamos más tranquilos, me siento protegida. Es una esperanza para toda la sociedad porque las vacunas nos han sacado de muchas a lo largo de nuestra vida", destaca.

Concha asegura que cuando se volvieron a permitir las visitas, lo que más ilusión le hizo fue volver a ver a sus dos hijos. "Siempre he estado en contacto con ellos por teléfono y les podía ver gracias a las videollamadas, pero verles en persona es lo que más deseaba".

El coronavirus no es el único contratiempo que ha tenido que vencer esta octogenaria en el último año. También en plena pandemia, y unos meses antes de su infección, Concha tuvo que reponerse a la muerte de su marido debido a una enfermedad que ya padecía y, además, es una de las supervivientes al incendio que asoló al geriátrico la pasada noche de Reyes, en el que falleció una residente de 89 años. "Es algo que no se me va nunca de la cabeza. Fue horroroso", relata emocionada Concha. Recuerda que acababa de irse a la cama cuando empezó a escuchar un ruido muy fuerte. Estaba sola en su habitación porque la compartía con su marido y, al haber fallecido recientemente, todavía no le habían asignado una compañera.

"Me sacaron los bomberos, pero lo supe después. No quería acercarme a la puerta porque quemaban los pomos y se veía el humo negro por debajo. Estaba muy inquieta porque no sabía qué pasaba pero yo sola me fui tranquilizando porque, fuera lo que fuera, fui consciente de que no me había pasado nada. Entonces escuché un portazo y vi que se abría la puerta de mi habitación, me cogieron de los hombros y me sacaron en brazos", relata Concha, que fue una de las 21 personas que tuvieron que ser hospitalizadas por el incendio, en su caso, por inhalación de humos.