Corte de tráfico en el puente del Centenario desde esta noche a las 22:00 por la obra de los tirantes

El puente del Centenario de Sevilla, situado entre los kilómetros 10 y 12 de la SE-30, vuelve a cortarse por las obras de ampliación del tablero y del cambio de los tirantes. Para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, se producirán cortes nocturnos de tráfico en ambos sentidos de circulación, desde las 22:00 horas de este martes 11 de noviembre hasta las 6:00 horas de mañana de este miércoles 12 de noviembre.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible adjudicó las obras que está llevando a cabo una UTE liderada por Acciona. Actualmente las obras van ya por un presupuesto vigente de 136,95 millones de euros (IVA incluido), frente a los 86,3 millones por los que se adjudicó en mayo de 2021. Así pues el coste de las obras se ha encarecido en 50 millones.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante las afectaciones se habilitarán los siguientes itinerarios alternativos debidamente señalizados:

Para los vehículos que circulen sentido Huelva

El tráfico procedente de la A-4 se desviará en la salida 549 (SE-30 PUENTE CENTENARIO/SE-40/A-49 HUELVA/A-66 MÉRIDA) hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta la rotonda de la calle José Delgado Brackenbury, desde donde se podrá acceder a la SE-30.

El tráfico procedente de la SE-40 desde Dos Hermanas, al pasar el cruce con la A-4, realizará el mismo recorrido descrito anteriormente.

El tráfico procedente de la SE-30 sentido ascendente de punto kilométrico se desviará en la salida 9 de la SE-30 (A-4 CÁDIZ), tomando la A-4 hasta la salida 549 (SE-30 PUERTO SEVILLA/A-49 HUELVA/A-66 MÉRIDA), incorporándose a la carretera de la esclusa (SE-31) y siguiendo el recorrido descrito anteriormente.

Para los vehículos que circulen sentido Cádiz

El tráfico procedente de la SE-30 en sentido descendente de P.K., se desviará en la salida 12b (E-5/SE-40/todas direcciones, puerto sur/este/zona franca), hacia la carretera de la esclusa (SE-31), continuando por la misma hasta el enlace con la SE-40, donde se podrá acceder a todas direcciones incluyendo la opción de continuar por la SE-30.