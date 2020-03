El ingenio se agudiza en estos días de confinamiento domiciliario y se ve reflejado, más que nunca, en las redes sociales. No hay día que no compartamos alguna foto, vídeo o meme para provocar sonrisas en estos momentos de incertidumbre que nos ha tocado vivir.

Estamos escribiendo páginas de la historia y muchas de ellas quedarán para los anales en plataformas como Twitter, Facebook, Instagram o WhatsApp. Ver para creer.

Sería difícil señalar cuál ha podido ser el vídeo más viral de la semana, pero sin duda, uno de los que más se ha compartido ha llegado desde el barrio sevillano del Plantinar. Más concretamente desde un perfil de una Farmacia @DeMiguelFarmacia, (Farmacia de Miguel).

Su autor, farmacéutico e hijo del propietario, subió el pasado lunes un vídeo simulando una “levantá” con un pasito de cartón. Su aliento a los “costaleros” -que emociona a cofrades y no cofrades- es un claro homenaje a “toda España” titulado: “Va por vosotros”.

Hemos logrado sacarle unos minutos del negocio, ahora casi sin descanso, para conocer mejor a Álvaro de Miguel Albarreal. Un farmacéutico de 24 años, nacido en Marchena (Sevilla), que ha sido trending topic nacional y que se define como “divertido, alegre y risueño”.

Justo lo que ahora necesitamos: gente con “chispa” que nos haga sonreír para que el tiempo en casa sea más llevadero.

- Los farmacéuticos también estáis al frente de esta 'batalla' llamada Coronavirus.

- Por supuesto, somos conscientes que estamos muy expuestos. Pero es nuestra profesión, siendo nuestra responsabilidad comunicar las medidas higiénicas y datos de actualidad para evitar la propagación del virus, así como transmitir cercanía y tranquilidad en esta crisis, ejerciendo un papel clave en la prevención.

- ¿Los aplausos diarios lo recibís también como propios?

- Claro que sí. El aplauso diario desde el principio se simboliza a los sanitarios, en respuesta a la labor que estamos haciendo, pero creo personalmente que ese aplauso se lo merece todos y cada uno de los españoles que está aportando su granito de arena para acabar con esta crisis sanitaria, tal y como reflejo en el vídeo que se ha hecho viral.

- Pocas Farmacias se atreven a usar el recurso del humor en sus redes sociales. ¿Cómo tuvo la vanlentía?

- Sinceramente, confieso que mi vergüenza anda en valores negativos. Cuando hice el perfil de la Farmacia en redes sociales comencé primero a publicar infografías de consejos farmacéuticos y de productos casi a diario, para tener una continuidad día a día en las redes, cosa que fue insostenible y poco productiva.

El verano pasado me sirvió para reflexionar sobre cómo podía ser más interactivo con la gente, y decidí grabarme explicando esos consejos y productos que ofrecía. Recibí críticas de las personas que me rodean sobre los primeros vídeos que subí: “Álvaro, no pareces tú”, “Qué serio estás” … Por tanto, ahí fue cuando me rebelé, y empecé a conjugar mi personalidad (un chico divertido, alegre y risueño) con los vídeos, consiguiendo esa interactividad que deseaba.

- ¿Cómo lo vio su padre, dueño del negocio, al principio?

- Al comenzar mi padre me advirtió de los peligros que tenía subir cosas en la red con la imagen de la Farmacia, que estuviese bien seguro de lo que iba a publicar antes de cada post y, por supuesto, mantuviera la profesionalidad al 100%. Pero pronto cogió confianza. Tanto, que hoy día se declara mi fan número 1. Está encantado.

"Cuando terminé de editar el vídeo y lo vi por primera vez, no pude evitar emocionarme"

- Y llega un día, sube un vídeo y se convierte en trending topic. ¿Pensó que iba a llegar tan lejos con su particular homenaje?

- Cuando terminé de editar el vídeo y lo vi por primera vez, no pude evitar emocionarme. No por el hecho de que fuera mío, sino porque las imágenes, la marcha y la entonación estaban totalmente en sintonía, promulgando un mensaje motivador a continuar con esta actitud que estamos teniendo ante la expansión de COVID-19.

A partir de ese momento, supe que el vídeo le iba a gustar hasta a la persona menos cofrade, pero no intuí que iba a llegar tan lejos como ha llegado.

- ¿En qué momento se da cuenta que se le ha ido de las manos?

- Al día siguiente de subir el vídeo, me escribió por WhatsApp un compañero que no hablaba con él desde hacía unos dos años, diciéndome que le había llegado mi vídeo por tres grupos de WhatsApp diferentes.

Pero más alucinado me quedé cuando me habla al rato un amigo de Ciudad Real, que le habían pasado por un grupo de farmacéuticos, y así mucha gente. Seguí investigando, y descubrí que perfiles de Instagram y Facebook lo habían incluso publicado como post propio. En ese momento fue cuando me di cuenta de la difusión que había tenido.

- Parece que aún nos queda algo más de tiempo confinados en casa.

- Es difícil definir cuánto tiempo vamos a estar así, depende de varios factores. Es fundamental evitar la propagación del virus, por lo que el factor más determinante es el comportamiento y responsabilidad de la ciudadanía.

"Tenemos que cumplir a rajatabla las medidas impuestas por el Ministerio de Salud"

Al ser una nueva enfermedad, hay mucha incertidumbre. No se conoce con certeza el período de incubación, incluso hay disparidad con los síntomas. Por lo que aventurar cuánto tiempo durará el confinamiento es un poco temerario por mi parte, aunque parece evidente que el estado de alarma se va a prolongar. Tenemos que confiar en el trabajo que están realizando investigadores y sanitarios, así como cumplir a rajatabla las medidas impuestas por el Ministerio de Salud.

"Siempre intentamos sacar una sonrisa. Estamos detectando mucho miedo y crispación"

- Para finalizar con una sonrisa, ¿alguna anécdota simpática con algún cliente durante estos días?

- Hemos instaurado ciertas medidas profilácticas en la farmacia, entre ellas un panel de metacrilato en cada mostrador, pues hay ciertas personas que tienden a dar un capotazo y se pasan por el lado para que los atiendas, como si les molestara, cuando realmente está el metacrilato para evitar el contacto persona-farmacéutico.

Siempre intentamos sacar una sonrisa. Estamos detectando mucho miedo, crispación y desinformación, a lo que estamos respondiendo con tranquilidad, positividad e información.