La creación de empresas en Sevilla se estabiliza y bajan los cierres

La creación de empresas en la provincia de Sevilla se ha estabilizado. La constitución de sociedades mercantiles se ha mantenido en niveles similares a la primera mitad de 2018, lo que supone un claro síntoma de la calma en la que vive la economía sevillana tras el maremoto sufrido a principios de esta década. Una situación que viene, además, favorecida por el descenso de las disoluciones y el aumento de los negocios que han ampliado capital durante este periodo.

El mundo empresarial sevillano, en cuanto a cifras se refiere, se encuentra en calma. El nacimiento de nuevas sociedades mercantiles se mantiene muy por encima de las que ponen fin a su actividad. Se trata de uno de los índices más importantes a la hora de analizar la economía provincial. El último dato publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), relativo al mes de junio, sirve de balance del primer semestre de 2019. Entre enero y junio se crearon 2.140 empresas, cifra casi idéntica a los primeros seis meses del año pasado, que fue de 2.138.

Por tanto, se puede afirmar que la constitución de empresas se ha estabilizado. Ni crece menos ni más que en 2018. En este periodo, el mes en el que más sociedades mercantiles se pusieron en marcha fue marzo, con 460 fundaciones. Le siguió febrero, con 400. El que menos, junio, con 269.

Si se amplía el arco temporal a la hora de realizar la comparación, el punto más bajo en la creación empresarial se registró hace diez años, en el primer semestre de 2009, cuando sólo se constituyeron 1.728 sociedades mercantiles, signo inequívoco de que la crisis había llegado y de que la confianza de los emprendedores sevillanos había bajado bastante al comprobar los primeros síntomas de lo que entonces se llamaba "desaceleración económica". A partir de 2014 de nuevo esta cifra se situó por encima de los 2.000, cantidad que ha superado estos años aunque con crecimientos muy leves.

Respecto al capital con el que se han constituido estas empresas, los seis meses suman 116.346 euros, cantidad que supera en 10.000 el de la primera mitad de 2018, lo que supone un crecimiento del 9,54%.

Pese a que los aumentos en el número de empresas constituidas no son muy elevados, cobran importancia si se atiende a las sociedades disueltas. Aquí se se comprueba una caída considerable. En el primer semestre de 2018 el número de negocios que se cerraron en la provincia llegó a los 524. En la primera mitad de 2019 dicha cifra se ha reducido a 469. No obstante, esta cantidad ha fluctuado mucho a lo largo de la última década, con picos como el del año pasado y mínimos como en 2010 y 2011, cuando en el primer semestre de ambos años no se superaron las 311 disoluciones.

La fusión, a la baja

De las empresas que han puesto fin a su actividad en la primera mitad de este ejercicio, 402 lo hicieron de forma voluntaria, mientras que 25 se disolvieron al fusionarse con otras. Este dato se ha reducido a la mitad el último año, ya que en 2018 se disolvieron 315 de forma voluntaria y 48 por fusión.

Otra información a tener en cuenta para tomar el pulso a la realidad empresarial de la provincia es el de las sociedades que ampliaron capital. De enero a junio de este año lo han hecho 630, un 8,25% más. En 2009 esta cantidad se situó en 798.

El capital desembolsado para esta ampliación en el primer semestre de 2019 ha llegado a los 402.652 euros, lo que supone una merma del 15,63% respecto al que se empleó en el mismo periodo del año pasado (477.267 euros).