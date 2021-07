La cruzada contra los que no respetan las normas anti Covid en Sevilla acumula ya más de 2.300 desalojos

Con la quinta ola del coronavirus en plena fase de ascenso la Policía Local de Sevilla se ha tenido que embarcar en una auténtica cruzada, sobre todo los fines de semana, para que se cumplan las medidas de prevención contra una pandemia que, en el caso de la provincia de Sevilla, ha provocado ya más de 2.000 fallecidos y ha infectado a más de 142.000 personas.

A pesar de estas cifras, los comportamientos incívicos de los ciudadanos y de algunos empresarios -la inmensa mayoría está cumpliendo la normativa, según destaca el ayuntamiento- se repiten y ha obligado a la Policía Local a aplicarse con contundencia para frenarlos. Así, según los datos que ha recopilado este periódico, tan sólo en los 18 días que han transcurrido -hasta ayer- del mes de julio, los agentes de este cuerpo han desalojado a un total de 2.326 personas y han tenido que precintar decenas de establecimientos donde se incumplían las medidas de prevención contra el Covid-19, principalmente en lo relativo al uso de la mascarilla, exceso de aforo y al respeto de la distancia de seguridad.

Las actuaciones policiales realizadas durante los tres fines de semana de julio han provocado la expulsión de esos dos millares de personas de diferentes establecimientos, a una media de 129 personas al día, destacando precisamente la intervención que tuvo que realizarse en la madrugada de ayer domingo, cuando la Policía Local desalojó a un total de 840 del interior de tres establecimientos por incumplir las medidas de prevención contra el Covid-19 y se procedió al precinto de cinco locales.

Los agentes intervinieron en la noche del sábado al domingo en un once establecimientos. Una de las actuaciones más destacadas tuvo lugar sobre las 22:00 horas del pasado sábado, cuando agentes de paisano de la Policía Local inspeccionaron un bar en la calle Doctor Jaime Marcos, procediendo a la incoación de expedientes sancionadores por exceso de veladores y por incumplimiento de las medidas Covid-19.

A las 22:45 horas, se procedió al precinto de un bar en la calle Administrador Gutiérrez Anaya, por incumplimiento de las medidas de seguridad del establecimiento, y sobre las 00:30 horas agentes de paisano procedieron al desalojo de 310 personas que se encontraban en una actividad con licencia de quiosco bar situado en los Jardines de las Delicias. En este local se incumplían las medidas Covid-19, superando los grupos de personas el máximo permitido, no respetando las distancias de seguridad ni el uso de mascarillas, por lo que el local quedó precintado.

A las 01.15 horas, se volvió a precintar un establecimiento situado en la carretera de Miraflores por quebrantar un precinto en vigor, dado que en este local ya se había actuado durante este mismo fin de semana.

Otra actuación se produjo a las 02:40 horas, cuando fueron desalojadas 180 personas del interior de un establecimiento situado en la calle Sociología, en el que se incumplían las medidas de seguridad contra el coronavirus. Según ha explicado Emergencias Sevilla en sus redes sociales, en este negocio no se respetaba la distancia de seguridad, el uso de mascarillas, la prohibición del consumo de bebidas en barra y se superaba número de personas agrupadas que superaban el máximo permitido.

Tan sólo unos veinte minutos más tarde, a las 03:00 horas, los agentes desalojaron a 350 personas del interior de un establecimiento en la calle Cartografía, por idénticos incumplimientos. Tras el desalojo se procedió al precinto de la actividad.

Este fin de semana ha sido especialmente conflictivo en cuanto al incumplimiento de las medidas y el desalojo de personas de locales, dado que entre el viernes y el sábado fueron desalojadas otras 500 personas en diferentes establecimientos por incumplimiento de las medidas Covid-19, entre otras infracciones administrativas, por lo que se ha procedido al precinto de cuatro negocios: dos terrazas en la Cartuja, un bar en la zona norte de la ciudad, y un local que aún no había iniciado su actividad por vender lotes de bebidas alcohólicas a domicilio.

Los incumplimientos no son nuevos y se vienen produciendo coincidiendo con la desescalada. El pasado fin de semana los agentes de la Policía Local ya tuvieron que emplearse a fondo para desalojar a otras 600 personas en cuatro establecimientos por exceso de aforo e incumplimiento de las medidas sanitarias, precintando un negocio en la calle Metalurgia y procediendo a la suspensión de tres actividades, como ya informó Emergencias Sevilla.

🔴@PoliciaSevilla desaloja a unas 600 personas en cuatro establecimientos por exceso de aforo e incumplimiento de las medidas Covid19, precintando uno de C/ Metalurgia y procediendo a la suspensión de tres actividades en C/ José Díaz, C/ Cartografía y C/ Betis.Ampliaremos. pic.twitter.com/xiUSMJGqhu