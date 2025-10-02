CSIF denuncia la situación de las urgencias del Hospital de Valme por hacinamiento de pacientes y falta de personal

El sector de Sanidad de CSIF Sevilla ha calificado este miércoles de insostenible la situación de saturación en que se encuentran actualmente los servicios de Urgencias del Hospital de Valme. Responsables sindicales de CSIF advierten de que hay “pacientes hacinados en las salas de espera, sin intimidad y sin los recursos humanos necesarios”, explica Moisés Caro, delegado de CSIF en el Hospital de Valme.

La situación de saturación se extiende asimismo a los pasillos y las zonas de especial vigilancia, que no cuentan con espacios de maniobra. “Tenemos pacientes que superan las 24 horas de espera para poder ingresar en planta, con áreas de urgencias, observación y preingreso desbordadas”. El colapso de estas dependencias hace que los profesionales tengan que añadir pacientes “en huecos improvisados, que imposibilitan una correcta atención”.

CSIF Sanidad Sevilla denuncia asimismo que, debido a estas circunstancias, el personal sanitario se encuentra agotado, al ser claramente insuficiente. A ello hay que añadir que la situación se agrava “con más de 80 camas cerradas, lo que impide desahogar las urgencias; lo que se está viviendo en el Hospital de Valme es una auténtica vergüenza, tanto para los pacientes como para los profesionales”.

El delegado de CSIF concluye que esta falta de plazas "y la brutal carga de trabajo actual vienen derivados del cierre, desde el mes de julio, de casi un centenar de camas en este centro sanitario”, afirmó.