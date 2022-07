Un cuadro de Murillo con versos de Villalón

ME impactó la fotografía. Un encuentro entre dos mundos, el de la clausura y el de la apertura. No sé quién la hizo, pero la imagen podría pasar perfectamente por un cuadro de García Ramos, Gonzalo Bilbao, Gustavo Bacarisas o Cabral Bejarano. El tiempo detenido. Y no me refiero solamente al tiempo que se congela cuando alguien lo apresa en las mazmorras de un click. Es otro tiempo del que hablo. Dos tiempos en realidad que se cruzan, que parecen distintos y se abrazan. El himno de la Alegría.

Las protagonistas de la fotografía, que estará bien sellada en las páginas de un álbum privado, son dos jóvenes. Dos hermanas que unos meses antes habían perdido a su abuelo materno. Los que hayan visto la imagen habrán pensado en él, hombre bueno, andaluz hecho en el norte que volvió a su tierra para dar lo mejor de sí mismo. Las dos han tomado una decisión que ha marcado sus vidas. En la imagen una lleva el traje de novia, de recién casada. La otra, el hábito de novicia de las hermanas de la Cruz.

La boda tuvo lugar hace justamente un mes. Se cumplían 45 años de la primera final de Copa del Rey, que ganó el Betis. Entre los invitados, muchos aficionados de este equipo y algunos llegados desde Bilbao, la ciudad del equipo derrotado en la interminable tanda de penalties. Las dos hermanas dieron un paso muy importante. En ambos casos, Dios ha estado muy presente. Las estadísticas consideran una rareza casarse por la Iglesia y las vocaciones religiosas están en fase de retroceso, aunque las hermanas de la Cruz tienen una espita permanentemente abierta a savia nueva, joven, dinámica.

La religiosa no pudo acudir a la boda de su hermana, que hizo el camino a la inversa antes del convite y de cruzar el océano Atlántico en el viaje de su luna de miel. La novicia, sin salir de Sevilla, en su aprendizaje de la caridad y la misericordia que impregna el carisma de Sor Ángela, no necesita coger aviones ni surcar océanos para descubrir universos remotos, hogares rotos, situaciones inverosímiles.

La paradoja de estas dos hermanas es que la de fuera se casa para fundar un hogar y la de dentro toma los votos para recorrer las calles, para llamar a hogares sin ascensor y restañar llagas que no salen en las noticias. El noviciado la habrá doctorado en los idiomas del silencio, siempre en compañía de una hermana, usuarias de los autobuses urbanos, presencia cotidiana en barriadas de esa periferia que ha visibilizado en sus textos el papa Francisco.

Las dos se han comprometido. La novia en el amor sin límites de la carta de San Pablo a los Corintios; la religiosa en el Amor que transpira todo el legado de Ángela Guerrero, a la que la Sevilla republicana despidió en aromas de santidad. Una hermana dio el paso de profesar los votos en el convento que fue casa-palacio donde nació el poeta Fernando Villalón; la otra pronunció el sí quiero en la iglesia donde bautizaron a Murillo y Bartolomé de las Casas fue consagrado como obispo de Chiapas. Una pila bautismal y un océano, dos medidas del agua de esta ciudad que sublima el pecado con el arte. Una luna de miel y otra por pedestal. En la fotografía se ve a otras religiosas veteranas al trasluz de la puerta, algunos invitados, muy pocos, una pamela sin duda para ponerle la cosa más pintoresca el imaginario pintor. Una emoción contenida y el nudo en la garganta en los padres de estas dos hermanas, dos maneras muy diferentes de salir de casa. Aquí no se puede extrapolar el caso de Marta y María, aunque una de ellas se llama como una de las hermanas de Lázaro.

Dos formas de santificarse. El matrimonio es salir al mundo con las pautas de un sacramento. Es otra forma de vida religiosa. Son dos chicas de la generación de los años noventa con arrestos suficientes como para encarar sin temores y con coraje la leyenda negra de los milenarismos. La vida en clausura no es cerrarse en banda a lo que ocurre en el mundo; la vida en pareja suma mucho más de dos, es un álgebra que trasciende los números.

Hoy hace un mes de aquella fotografía en la calle Santa Ángela de la Cruz en esa puerta de la que salen voces celestiales cada vez que una hermandad de penitencia o del Rocío llama a sus puertas. Esas hermanas de la Cruz son las últimas cooperantes de un mundo que se aisló en la soledad del ruido, que se anestesió en el absurdo del bullicio de la torre de Babel.

Cuando los novios repasen el álbum para reconocer a los invitados y recordar los gratos momentos vividos en lugares que las agencias de viajes homologaron con el paraíso, repararán en esa instantánea de un flash casi beatífico, el vuelo de una mosca, el suspiro de un recién nacido, el alba del traje de la novia fundido en abrazo con el hábito de la novicia. La invitada que no pudo ir a la boda porque estaba en el convite de la Eucaristía. Dos hijas que se fueron de su casa con la brújula del hijo pródigo y el gps del samaritano.