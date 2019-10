La delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla ha convocado a más de 400 alumnos a una asamblea extraordinaria para tratar diferentes temas relacionados con la orla, el diseño de sudaderas y diferentes actividades vinculadas al viaje de fin de curso, entre otros asuntos. Esto obligará a suspender las clases durante cuatro horas, dos horas por la mañana y dos horas por la tarde, algo que ha provocado malestar en algunos profesores por "la escasa enjundia" de los temas a tratar.

A esta asamblea, prevista para el miércoles de 11:00 a 13:00 y de 16:30 a 18:30, están convocados los alumnos de 3º y 4º de los Grados en Administración y Dirección de Empresas, Economía y Marketing, además de los de 4º y 5º de los dobles Grados en Administración y Dirección de Empresas y Derecho y de Derecho y Economía. "Son entre 400 y 500 estudiantes", indican desde la delegación de alumnos.

Según se señala en el orden del día, se tratarán cuatro puntos. El primero de ellos versará sobre "las actividades y servicios relacionados con los alumnos de los últimos cursos de los diferentes grados y dobles grados", es decir, "cómo podemos ayudarles desde la delegación de alumnos para que puedan contactar con empresas de mantecados o en la organización de fiestas para recaudar dinero para el viaje de fin de curso", explica un representante de la delegación de alumnos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

Otros de los temas a tratar son la "elección del profesorado de la orla del curso, la elección del modelo o formato de la sudadera y la elección de la pantalla o diseño para dichas sudaderas".

Algunos profesores han transmitido este periódico su malestar por la suspensión de las clases para tratar temas "superfluos" y "sin enjundia", aunque, desde la delegación de alumnos niegan haber recibido ninguna queja formal al respecto.

La asamblea está dirigida a más de 400 estudiantes aunque, tal como reconocen sus convocantes, no esperan una asistencia masiva. "Tendremos suerte si vienen unas 100 personas por la mañana y al menos unas 50 por la tarde, pero la idea es que los asistentes puedan transmitirle toda la información a sus compañeros", comentan desde la delegación de alumnos. "No hay otro modo de informar a los alumnos. Por la ley de protección de datos, no podemos enviar un correo electrónico a todos los estudiantes matriculados. La única manera que tenemos de comunicarnos con el alumnado es a través de asambleas", concluyen.