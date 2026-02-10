La cubierta del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla será impermeabilizada tras años de filtraciones

Panorámica de las dos cubiertas de Fibes, la antigua en primer plano y la más nueva en segundo.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado, tras su declaración de urgencia, la autorización a la sociedad municipal Congreso y Turismo de Sevilla (Contursa) para ejecutar las obras de reimpermeabilización de la cubierta del Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes). La actuación permitirá solucionar de forma definitiva una de las principales patologías constructivas del edificio, detectada hace más de una década.

El acuerdo, adoptado en la sesión ordinaria celebrada el pasado viernes, da luz verde a las intervenciones recogidas en el proyecto técnico incluido en el expediente municipal. Estas obras tienen como objetivo corregir los problemas de filtraciones que afectan a la cubierta del recinto y que, desde 2012, han obligado a realizar actuaciones provisionales y a asumir costes económicos y operativos tanto materiales como personales.

La patología de la cubierta fue identificada como el principal daño constructivo del edificio en los estudios periciales realizados en el marco del procedimiento judicial iniciado en 2018 entre la UTE constructora de la ampliación de Fibes y la empresa municipal Emvisesa. Dicho proceso concluyó con un acuerdo transaccional aprobado por la Junta de Gobierno Local en mayo de 2020, que puso fin al litigio por los vicios constructivos del inmueble.

En virtud de ese acuerdo, la empresa constructora asumió una responsabilidad económica por los defectos detectados, lo que permitió cerrar un conflicto que se prolongó durante años y que había afectado al normal funcionamiento del palacio de congresos enclavado en Sevilla Este, una infraestructura estratégica para la actividad congresual, turística y económica de la ciudad.

Para la redacción del proyecto de obra, Contursa ha encargado los trabajos a la empresa Geyser, autora de los informes periciales que sirvieron de base técnica en el procedimiento judicial. El proyecto define las actuaciones necesarias para garantizar la correcta impermeabilización de la cubierta y asegurar la durabilidad del edificio en condiciones óptimas de uso.

Con esta autorización, el Ayuntamiento de Sevilla da un paso decisivo para resolver de manera definitiva una incidencia histórica en Fibes, reforzando la conservación del recinto y mejorando su operatividad como uno de los principales espacios para ferias, congresos y grandes eventos de la capital andaluza.