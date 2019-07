El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este miércoles una serie de medidas extraordinarias destinadas a garantizar el cumplimiento de los pagos comprometidos, así como el funcionamiento de los servicios públicos y las inversiones necesarias para que la ciudad siga avanzando.

La falta de acuerdo en el anterior mandato impidió la aprobación de las cuentas municipales para 2019 y la prórroga de las de 2018 impuso una situación de parálisis. La estrategia diseñada por el gobierno de Juan Espadas para afrontar esta situación salió adelante, a pesar de las críticas de la oposición, especialmente del PP y de Cs, que cuestionaron su gestión en Hacienda.

¿Cuál es el escenario económico del Ayuntamiento de Sevilla? El análisis de los principales indicadores apuntan a una clara situación de estabilidad y saneamiento de las arcas municipales.

La deuda actual se sitúa en 269 millones de euros, la cifra más baja de la última década. Las previsiones municipales adelantan que, al final de 2019, el endeudamiento se situará en 234 millones de euros y al cierre de 2020, en 221 millones de euros. Sólo en el año 2019 se van a amortizar créditos por un importe de 60 millones de euros, mientras que la deuda que se adquiere es sólo de 25. Es la estrategia que el gobierno de Espadas está defendiendo: amortizar al máximo los créditos antiguos con intereses altos y firmar nuevas operaciones a un interés mucho más ventajoso. En 2014 la deuda municipal se encontraba en 443 millones, por lo que la reducción en seis años será casi del 50%.

En comparación con las grandes capitales, al margen de Madrid y Barcelona, Zaragoza triplica la cifra de Sevilla, que también superan los ayuntamientos de Málaga y Valencia. La reducción experimentada en Sevilla es también de las mayores del país donde hay capitales, por ejemplo Barcelona o Bilbao, que han ido incrementando su endeudamiento en los dos últimos años.

La Delegación de Hacienda, que dirige Sonia Gaya, apunta como prueba de una clara situación de estabilidad presupuestaria los 52,8 millones de superávit de 2019, cifra que se prevé superar este año. Pero paradójicamente, hay límites de gasto y el Ayuntamiento de Sevilla los sobrepasó ligeramente el ejercicio pasado. Las inversiones en Tussam, por la obligación de renovar la flota, entre otros gastos descuadraron las cuentas, que superaron el techo de gasto en 4,8 millones de euros (lo que supone una desviación del 0,6%), cantidad que este año el Ayuntamiento tendrá que compensar.

Por ello, en la sesión plenaria de ayer fue necesaria la aprobación de un plan de estabilidad presupuestaria. Era una obligación legal. No obstante, según explicaron los técnicos, esta situación no es preocupante ni lastrará el crecimiento de las cuentas municipales, pues el desajuste se corregirá automáticamente ya que la previsión es cerrar con un superávit de 69 millones de euros. Por tanto, no será necesario recurrir a recortes o ajustes presupuestarios, lo que alivia al gobierno municipal que ya prepara el proyecto de presupuesto para 2020 después de aprobar un plan de emergencia que permitirá mantener el ritmo de inversiones.