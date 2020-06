El próximo curso escolar en Sevilla tendrá cuatro puentes festivos

El próximo curso escolar tendrá en la provincia de Sevilla cuatro puentes festivos. Así lo ha establecido la Delegación territorial de Educación tras la decisión tomada por el consejo escolar provincial en una sesión donde se han fijado los días no lectivos en colegios e institutos a partir del próximo mes de septiembre. Ahora queda que, a nivel municipal, los consejos escolares elijan las jornadas de carácter local en las que no se impartirán clases.

El curso comenzará en el segundo ciclo de Infantil, Primaria y Educación Especial el jueves 10 de septiembre. En los institutos lo hará el martes 15. En todas el periodo lectivo concluirá el martes 22 de junio de 2021.

De esta manera, en los colegios la duración del curso será de 178 días lectivos con 890 horas de docencia, mientras que en las enseñanzas medias dicho cómputo se cifra en 175 jornadas de clase y 1.050 horas lectivas.

Los puentes festivos del próximo curso

Los menores contarán con cuatro puentes festivos, tres de ellos en el primer trimestre. El primero será el del Pilar: 10, 11 y 12 de octubre (lunes). El segundo, también de tres días, por la festividad de Todos los Santos: 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre (lunes), ésta última jornada no será lectiva por pasarse el festivo, que cae en domingo, al día siguiente.

Los otros dos puentes serán de cuatro días. En diciembre, por las dos fiestas de la Constitución y la Inmaculada. Comenzará el sábado 5 y terminará el martes 8. El cuarto y último será en mitad del segundo trimestre. Arrancará el viernes 26 de febrero, declarado día de la comunidad educativa, y concluirá el lunes 1 de marzo, jornada a la que se traslada el festivo del Día de Andalucía, que coincidirá el próximo año en domingo.

Las vacaciones de Navidad y Semana Santa

Por otro lado, las vacaciones de Navidad durarán dos semanas, del miércoles 23 de diciembre al miércoles 6 de enero (inclusive), festividad de los Reyes Magos. Las de Semana Santa se iniciarán el sábado 27 de marzo y concluirán el domingo 4 de abril (Domingo de Resurrección).

Ahora queda que los consejos escolares municipales fijen los días no lectivos, en función de los festivos locales. En la capital hispalense, por ejemplo, lo normal es que se elija una jornada de Feria (en sustitución de la de San Fernando) y el jueves del Corpus. Para el próximo curso aún debe decidirse si se aprueba que no se impartan clases el miércoles 23 de septiembre, que está declarado festivo, ya que en un principio se contempló trasladar la Feria a esa fecha al no haberse podido celebrar en su época habitual por la pandemia de coronavirus, idea finalmente descartada.